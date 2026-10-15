Exclusiva: la AP obtiene acceso a “StarGate”, primer dron aéreo ucraniano para evacuar heridos

La demostración, lejos de la línea del frente, ofrece un vistazo a una misión mucho más peligrosa: volar hacia un campo de batalla donde los drones y la artillería enemigos pueden dejar a soldados heridos varados durante semanas o meses, y luego trasladarlos a un lugar seguro sin un equipo de evacuación.

The Associated Press obtuvo acceso exclusivo a una demostración en campo del dron. Esta semana, StarGate fue entregado a una brigada de combate para su evaluación en condiciones del frente de combate.

El dron aéreo de evacuación médica fue desarrollado durante el último año por la empresa ucraniana de tecnología de defensa SkyFall. Si demuestra ser fiable en combate, podría transformar las evacuaciones en el campo de batalla, alcanzando a soldados en lugares a los que los vehículos terrestres no pueden acceder y, potencialmente, salvando a quienes están tan gravemente heridos que una espera de pocas horas podría costarles la vida.

“La idea surgió directamente del frente de batalla, de las trincheras”, afirmó el portavoz de SkyFall, que pidió no ser identificado por los riesgos de seguridad que enfrenta el personal ucraniano de tecnología militar. El portavoz habló con la AP con el rostro cubierto con un pasamontañas. A la AP no se le permitió revelar el lugar de las pruebas.

En algunos sectores, la llamada zona de muerte —el área bajo amenaza constante de drones y artillería— se extiende de 10 a 15 kilómetros (6 a 9 millas) o más. StarGate tiene un alcance de 15 kilómetros en un solo trayecto, lo que podría permitirle llegar a soldados en estado crítico atrapados en lo profundo de la zona de muerte.

La idea surgió a partir de una solicitud militar, indicó el portavoz. El año pasado, Flint, comandante del 475to Regimiento de Asalto Independiente, conocido como Código 9.2, habló con el fundador de SkyFall sobre el desarrollo de una forma más segura de evacuar a soldados heridos desde posiciones de difícil acceso.

Para las tropas de Código 9.2, llegar a una posición en primera línea para recuperar a los heridos puede significar desplazarse a pie por zonas donde los vehículos son vulnerables a los drones. Los vehículos terrestres no tripulados han asumido una función cada vez mayor en la evacuación de bajas y la entrega de suministros, pero tienen dificultades para desplazarse en el barro, los cráteres y las carreteras destrozadas. Los ríos, las minas y los drones pueden detenerlos por completo.

Los robots terrestres suelen tardar de dos a tres horas en llegar a una posición, dependiendo de la distancia, las condiciones del camino y la amenaza desde el aire, señaló KVN, un comandante de Código 9.2.

“Recorrer 10 kilómetros en minutos sería un cambio drástico en el frente de batalla”, manifestó.

Las evacuaciones continúan con regularidad en el área de su unidad, aseguró, pero no siempre es posible recuperar a un soldado herido el mismo día. Para alguien con lesiones graves, la espera puede ser crítica.

Flint y KVN fueron identificados únicamente por sus nombres en clave, de acuerdo con el protocolo militar ucraniano.

SkyFall surgió tras la invasión a gran escala de Rusia en 2022 y se ha convertido en un fabricante ucraniano de drones. Su dron de carga pesada Vampire, conocido por las fuerzas rusas como “Baba Yaga”, es utilizado por las tropas ucranianas en misiones en el campo de batalla. La empresa también fabrica drones Shrike de visión en primera persona y ha desarrollado el interceptor aéreo P1-SUN.

Bautizado en honor a la franquicia de ciencia ficción en la que varios portales conectan mundos distantes, StarGate puede transportar una carga útil de hasta 150 kilogramos (330 libras), según la empresa, suficiente para un soldado herido con chaleco antibalas y equipo de combate. Su cabina de evacuación médica está construida en torno a una camilla.

El dron vuela a una velocidad de crucero de 65 km/h (40 mph) y puede alcanzar velocidades de hasta 105 km/h (65 mph). SkyFall afirma que puede prepararse para volar en unos 10 minutos.

Pruebas de drones en batalla

En el campo de pruebas, StarGate despega mientras varios drones de visión en primera persona zumban hacia él, simulando las amenazas aéreas que dominan la primera línea de Ucrania. Se activa la interferencia electrónica. Cuando uno de los drones atacantes se acerca, se dispara una red que lo atrapa, lo enreda y lo desvía de su trayectoria.

El encuentro se asemeja a un duelo futurista librado por máquinas. Pero transportar a un soldado herido eleva lo que está en juego.

Uno de los mayores desafíos de SkyFall fue garantizar que el dron pudiera navegar cuando la guerra electrónica interrumpe las comunicaciones o interfiere con las señales de GPS. StarGate utiliza dos canales de comunicación —Starlink y el sistema L-Link propietario de la empresa— junto con un sistema basado en inteligencia artificial para ayudarle a mantener el control cuando la navegación satelital no está disponible.

El dron se opera de forma manual, pero cuenta con varias funciones de IA que le permiten operar en entornos sin GPS o cuando se suplantan las señales o se interfieren las frecuencias, indicó el portavoz.

Si la comunicación se pierde por completo, SkyFall asegura que el dron puede trazar una ruta de regreso a una zona segura. Está diseñado para operar bajo lluvia y nieve, con cámaras de imagen térmica para misiones nocturnas.

SkyFall también afirma haber demostrado la capacidad del dron para seguir volando después de perder uno de sus brazos. La empresa no ha proporcionado datos que muestren con qué fiabilidad puede resistir daños en condiciones de combate. El dron comenzó sus pruebas en la primera línea esta semana.

De prototipo a dron listo para el combate

StarGate ha pasado por múltiples cambios de diseño, incluidos brazos desmontables para facilitar el transporte, una camilla de grado médico y mejoras en el software y las defensas.

La empresa estima que cada sistema costará al menos 50.000 dólares, dependiendo de la configuración, y aspira a producir hasta 1.000 al mes para finales de 2026.

Sin embargo, para KVN, aún es demasiado pronto para juzgar. Su unidad necesita al menos un mes de experiencia con el dron antes de poder aportar estadísticas significativas sobre su tasa de éxito.

“Es un método de evacuación completamente nuevo”, señaló. “Es difícil hablar a fondo de los pros y los contras en este momento. Necesitamos trabajar más con él”.

SkyFall confirmó que la unidad evalúa StarGate, pero declinó revelar los resultados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP