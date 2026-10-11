Ex fiscal general de Israel testifica en juicio a Netanyahu

Una mujer con una niña frente a un afiche del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén, el 9 de octubre del 2026. (AP foto/Ohad Zwigenberg) AP

Arabia Saudí, por su parte, se encontraba en máxima alerta tras un ataque mortal contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, presuntamente perpetrado por los hutíes de Yemen respaldados por Irán.

El ex fiscal general de Israel compareció como testigo el domingo en el prolongado juicio por corrupción contra Netanyahu.

Avichai Mandelblit imputó al primer ministro hace siete años por fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. Los cargos fueron los primeros de la historia contra un primer ministro israelí en funciones.

Netanyahu estaba sentado en la sala del tribunal para escuchar el testimonio de Mandelblit. El primer ministro eligió personalmente a Mandelblit, su exsecretario de gabinete, para el cargo de fiscal general. Su mandato terminó en 2022.

“La verdad sale a la luz”, declaró Netanyahu antes de entrar en la sala.

Netanyahu ha sido acusado de ofrecer o intercambiar favores con asociados adinerados y magnates de los medios para obtener rédito político. Niega haber cometido irregularidad alguna.

Las últimas diligencias se producen a pocas semanas de las elecciones nacionales.

Arabia Saudí en máxima alerta tras ataque; los hutíes advierten de nuevos golpes

Arabia Saudí mantuvo cerrado su principal aeropuerto internacional y trasladó las clases en línea en las escuelas de Riad el domingo, tras un bombardeo perpetrado el día anterior por los rebeldes hutíes de Yemen.

Los rebeldes amenazaron con nuevos atentados en todo el reino después de que un ataque con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, matara a 12 personas e hiriera a más de 300 el sábado. Los hutíes no se atribuyeron ese lanzamiento, pero sí reivindicaron dos asaltos previos contra el aeropuerto de Riad días antes.

El general de brigada Yahya Sarí, portavoz militar de los hutíes, instó a “todos a tomarse nuestras advertencias en serio”.

El ataque contra el aeropuerto supuso una escalada importante en la guerra entre los hutíes y el reino, y complicó aún más los esfuerzos por detener la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba considerando sumarse a la ofensiva saudí contra los rebeldes, un escenario que podría llevar a los hutíes a detener el transporte marítimo a través de una vía fluvial crucial y restringir aún más la salida de petróleo del golfo Pérsico.

Residentes de Gaza regresan a casas destrozadas tras bombardeo israelí

Los residentes del centro de Gaza regresaron a sus casas el domingo por la mañana para evaluar los daños causados por ataques israelíes, después de que el día anterior se les advirtiera que evacuaran los edificios.

Bassam Abed señaló que al menos 10 viviendas en las que vivían unas 300 familias quedaron reducidas a escombros. Añadió que no se dio a las familias tiempo suficiente para huir antes de que el ejército atacara sus edificios.

“Las mujeres durmieron al aire libre. No nos llevamos ropa”, declaró Abed.

El ejército israelí indicó que había atacado infraestructura terrorista, incluidas tres instalaciones de almacenamiento de armas, un sitio de lanzamiento de cohetes y un centro de mando utilizado por milicianos de Hamás para llevar a cabo ataques contra soldados israelíes.

Los atentados se produjeron un año después de que Israel y Hamás alcanzaran un acuerdo de alto el fuego, pero Israel continúa lanzando ataques casi a diario.

EEUU levanta oficialmente la prohibición de vuelos directos al Líbano

Estados Unidos levantó oficialmente una prohibición, vigente desde hace décadas, sobre los vuelos directos hacia el Líbano, cumpliendo un compromiso que el presidente Donald Trump asumió en julio.

Sin embargo, las aerolíneas de Estados Unidos podrían mostrarse reticentes a volar al Líbano ya que la guerra con Irán sigue perturbando el tráfico aéreo en la región y persisten las dudas sobre la influencia de Hezbollah en partes del país. Los vuelos directos entre ambos países se suspendieron en 1985 por la administración Reagan tras el secuestro del vuelo 847 de TWA.

La embajada libanesa en Washington dijo en redes sociales que acogía la medida como “un paso importante hacia la reanudación de los vuelos directos”.

La embajada estadounidense en Beirut señaló que el cambio facilitaría que los familiares se visiten entre sí y que las empresas norteamericanas inviertan en Líbano.

“Esperamos trabajar con nuestros socios libaneses para convertir esta oportunidad en una realidad”, expresó la misión diplomática.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP