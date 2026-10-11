Etiopía promete cambios en Tigray tras toma de capital regional

Ethiopian Airlines reanudó los vuelos a la ciudad de Mekelle el domingo por primera vez desde que rebeldes liderados por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray tomaron el aeropuerto el 23 de septiembre. Se retiraron el 3 de octubre, cuando combatientes aliados al gobierno entraron en la ciudad.

La reanudación de los combates ha socavado el acuerdo de paz de 2022 que puso fin a una guerra de dos años, mientras el aumento de las tensiones entre Etiopía y la vecina Eritrea ha avivado temores de un conflicto más amplio.

“Quisiera asegurarles en esta ocasión que traeremos un cambio visible, un cambio más allá de la mera esperanza”, declaró Getachew Reda, asesor del primer ministro Abiy Ahmed, les a simpatizantes que lo recibieron a él y al jefe de inteligencia Redwan Hussein en el aeropuerto de Mekelle. No dio más detalles.

La guerra de 2020-2022 en Tigray causó alrededor de 500.000 muertes de civiles por violencia, hambruna y el colapso de los servicios de salud, según investigadores de la Universidad de Gante, en Bélgica.

El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray se unió el mes pasado a otros seis grupos de oposición en una alianza que busca derrocar a Abiy.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todas las partes el viernes a cesar las hostilidades y reanudar el diálogo. Advirtió que los combates corrían el riesgo de desestabilizar aún más a la región en general.

Etiopía informó al Consejo de Seguridad de la ONU el viernes que estaba adoptando medidas de autodefensa, y acusó a Eritrea de enviar tropas a través de la frontera y ocupar partes del norte de Etiopía. Con anterioridad, las autoridades etíopes han acusado a Eritrea de apoyar al FLPT, una acusación que Eritrea ha negado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, Gedion Timothewos, no especificó qué medidas se estaban tomando. Su carta al consejo no identificó las zonas ocupadas ni aportó pruebas que respaldaran las acusaciones. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Eritrea, Osman Saleh, instó al consejo a condenar la “deplorable declaración de guerra” por parte de Etiopía. Su respuesta no confirmó ni negó los presuntos cruces de tropas.

La disputa profundiza una brecha entre los dos países, cuyos ejércitos combatieron juntos contra el FLPT durante la guerra de 2020-2022.

_________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Filmon Equar Hailu en Mekelle, Etiopía; Khaled Kazziha en Nairobi, Kenia y Amir Aman Kiyaro en Hamburgo, Alemania.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP