Etíopes acuden a las urnas pese a incidentes de seguridad que empañan las elecciones

Votantes etíopes se reúnen fuera de un centro de votación antes del inicio de los comicios de la elección general en Adis Abeba, Etiopía, el lunes 1 de junio de 2026. (AP Foto/Amanuel Sileshi) AP

Se observó una fuerte presencia militar en Adis Abeba, la capital, mientras organizaciones de vigilancia pedían una votación pacífica en el país, el segundo más poblado de África y sede de la Unión Africana.

La jefa de la comisión electoral, Melatework Hailu, informó que se registraron incidentes de seguridad en centros de votación de Oromia y Amhara, dos regiones inestables. La votación se reanudó en algunos de los 143 restantes, pero no en todos, y no estaba claro si los votantes tendrían otra oportunidad de emitir su sufragio.

No se dieron detalles sobre la inseguridad. La votación en otros 50.000 centros de votación siguió adelante mientras los etíopes eligen a más de 500 miembros de la Cámara de Representantes, quienes votarán para seleccionar al primer ministro.

Más de 50 millones de personas, de una población que se calcula en 130 millones, están registradas para votar. Los votantes también eligen a miembros de los consejos de gobiernos locales. Se esperaban resultados en las siguientes horas del lunes.

Pero la región de Tigray decidió nuevamente no participar en las elecciones, lo que le niega voz en el Parlamento y la empuja aún más a los márgenes tras años de fricciones con el gobierno federal, incluido un conflicto armado. La región no ha tenido representación federal durante seis años.

En otros lugares, partidos de oposición expresaron su preocupación por lo que describen como un espacio político cada vez más reducido, y alegan que se les impidió hacer campaña. Etiopía también ha enfrentado críticas por presuntos abusos de derechos humanos dirigidos contra críticos del gobierno y periodistas.

Un defensor de derechos humanos, Noah Yesuf, calificó las elecciones de ilegítimas “desde el principio”.

“La equidad de una elección se juzga según si existe igualdad de condiciones para la oposición y un entorno propicio para que los ciudadanos participen libremente”, declaró a The Associated Press.

Hubo un elemento de apatía electoral, ya que algunos ciudadanos dijeron sentirse decepcionados por los políticos.

Pero Senait Dereje, una comerciante de 37 años, afirmó estar segura de que su voto importa.

“No estoy segura de si mi voto traerá el cambio que quiero y que ayudará a cambiar mi forma de vida”, dijo a la AP. “Sé que muchos amigos se niegan a votar porque han perdido la fe en los políticos, pero yo no, y lo veo como un voto tipo referéndum sobre el historial mixto del gobierno”.

Entre los temas de las elecciones de este año destacan la reconciliación nacional debido a los combates en regiones como Tigray, Oromia y Amhara.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP