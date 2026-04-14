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Estudiantes de la Plata vence a Cusco y suma primer triunfo en fase de grupos de Libertadores

Con goles de Facundo Farías y Tomás Palacios, Estudiantes de La Plata derrotó el martes 2-1 a Cusco y consiguió su primera victoria, en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

El equipo argentino, cuatro veces ganador del torneo, logró los tres puntos con las anotaciones de Farías a los 28 minutos y de Palacios a los 48.

Estudiantes llegó a cuatro unidades en la zona, luego de sumar un empate ante Independiente Medellín en la primera jornada. Cusco, que cayó en el debut ante el campeón Flamengo, quedó en el fondo de la tabla.

En el estadio UNO, de La Plata, Estudiantes abrió el marcador tras aprovechar un error del arquero peruano Pedro Díaz, que soltó la pelota tras un choque con el zaguero Aldair Fuentes. Farías recogió el rebote y marcó a puerta vacía.

Cusco respondió a los 31 minutos con un tanto de gran factura de Lucas Colitto, quien recibió un pase de tacón de Diego Soto y definió con calidad tras regatear al defensa Leandro González Pírez.

El conjunto dirigido por Alexander Medina reaccionó en el comienzo del segundo tiempo con una acción individual de Palacios, que recuperó el balón en la mitad de la cancha, se asoció con Farías y anotó con un disparo desde afuera del área.

Cusco quedó con un jugador menos a los 51 minutos, cuando fue expulsado Colitto por doble amonestación.

Estudiantes, que manejo la posesión y registró 25 remates no pudo ampliar la diferencia en el tramo final del encuentro ante el ordenado planteamiento de Cusco.

En Montevideo, Nacional superó 3-1 a Deportes Tolima.

El conjunto uruguayo, campeón en 1971, 1980 y 1988, quedó en la punta del Grupo B gracias a las anotaciones en la parte complementaria de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López.

Tolima descontó por intermedio de Brayan Rovira.

Por el Grupo F, Cerro Porteño estrenó su casillero al vencer 1-0 a Junior.

El único tanto del compromiso fue obra de Jonathan Torres a los 57.

Más tarde se jugaban los partidos Boca Juniors–Barcelona, Bolívar–La Guaira, Liga de Quito–Mirassol y Universitario–Coquimbo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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