Estrellas del tenis siguen varadas en Dubái por guerra en Oriente Medio

LONDRES (AP) — Daniil Medvedev, el excampeón del Abierto de Estados Unidos, es una de las personas que el circuito de la ATP describe como “un pequeño número de jugadores y miembros de equipos” a las que intenta ayudar a salir de Dubái debido al cierre generalizado de los viajes a raíz de la guerra en Oriente Medio.

ARCHIVO - Daniil Medvedev devuelve ante Leaner Tien durante el partido por la cuarta ronda del Abierto de Australia, en Melbourne, Australia, el 25 de enero de 2026. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)
ARCHIVO - Daniil Medvedev devuelve ante Leaner Tien durante el partido por la cuarta ronda del Abierto de Australia, en Melbourne, Australia, el 25 de enero de 2026. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

La cuenta de Instagram de Medvedev volvió a publicar el lunes un reporte de Bolshe, un medio de tenis en ruso, que señaló que estaba a salvo y se alojaba en el apartamento de un amigo en Dubái, en medio de cancelaciones de vuelos tras ganar allí la semana pasada el torneo de la ATP.

“La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, personal y personal de los torneos es nuestra prioridad. Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipos permanece en Dubai tras la conclusión del reciente evento ATP 500”, señaló la ATP en un comunicado el lunes.

“A ellos y a sus equipos se les está alojando en los hoteles oficiales del torneo, donde se están atendiendo plenamente sus necesidades inmediatas”, agregó.

Medvedev y otros tienen previsto jugar en el Abierto de Indian Wells en California, donde los partidos del cuadro principal arrancan el miércoles.

“Estamos en comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y asesores de seguridad”, indicó la ATP. “En esta etapa, las evaluaciones de viaje siguen sujetas a una evaluación continua en consonancia con las operaciones de las aerolíneas y la orientación oficial. Seguiremos brindando el apoyo adecuado para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan salir de manera segura cuando las condiciones lo permitan”.

Además de los tenistas, jugadores de críquet de Inglaterra y de los equipos masculinos juveniles críquet de Pakistán se quedaron en los Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana antes de un partido que fue cancelado el domingo.

Jugadores juveniles de baloncesto también enfrentaron problemas de viaje cuando un torneo de la Euroliga allí fue cancelado el fin de semana.

Numerosos eventos deportivos en la región se han suspendido, incluyendo partidos de fútbol de la Liga de Campeones de Asia y la liga de Qatar. La Federación Internacional del Automóvil, organismo rector de la Fórmula 1, dijo el lunes que se centrará en la “seguridad y el bienestar” mientras considera las próximas carreras en la región.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

