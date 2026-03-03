americateve

Estrasburgo vence 2-1 a Reims y avanza a semifinal de la Copa de Francia

ESTRASBURGO, Francia (AP) — Estrasburgo avanzó a las semifinales de la Copa de Francia el martes, al imponerse por 2-1 sobre Reims.

Con un final agitado en el Stade de la Meinau, Estrasburgo convirtió dos penales en un lapso de cuatro minutos y luego encajó un gol en el tiempo de descuento, cuando el Reims reaccionaba.

El argentino Joaquín Panichelli abrió el marcador a los 83 minutos con un penal antes de que David Datro Fofana fuera derribado en el área para que el Estrasburgo tuviera otra oportunidad de disparar desde los 11 pasos.

Panichelli ya había salido del campo, así que el paraguayo Julio Enciso convirtió para duplicar la ventaja del equipo local.

Abdoul Ouattara estuvo cerca de poner el 3-0 en el tiempo añadido, cuando estrelló el balón en el travesaño, pero fue el Reims el que marcó el siguiente gol —obra de Patrick Zabi a los 94.

___

FUENTE: AP

