Esto es lo que sabemos sobre el ataque de EEUU que capturó a Maduro y el futuro de Venezuela

Columnas de humo en el aeropuerto La Carlota tras las explosiones y el paso de aeronaves a baja altura en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix) AP

Ahora, el presidente Donald Trump dice que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que pueda llevarse a cabo una transición de poder, pero no está claro qué significará eso en la práctica.

La operación nocturna afectó gravemente a Venezuela, y se ignora quién gobierna el país; tampoco hay detalles sobre las bajas y el impacto en su ejército. Aún existen muchas incógnitas sobre cómo el derrocamiento de Maduro por parte de Estados Unidos repercutirá en el país y en la región.

Esto es lo que sabemos, y lo que no.

La madrugada del sábado pudieron oírse explosiones y aviones a baja altura en Caracas, la capital de Venezuela. Se escucharon al menos siete detonaciones en un ataque que duró menos de 30 minutos. Los objetivos parecían incluir infraestructura militar.

El líder del partido gobernante venezolano, Nahum Fernández, dijo que Maduro y Flores fueron capturados en su hogar dentro de la instalación militar del Fuerte Tiuna, en las afueras de Caracas.

Funcionarios venezolanos dijeron que hubo personas muertas, pero se desconoce la magnitud de las bajas.

El ataque se produjo tras meses de creciente presión por parte del gobierno de Trump, que ha acumulado fuerzas navales en las aguas frente a Sudamérica y desde principios de septiembre ha llevado a cabo ataques mortales contra barcos presuntamente dedicados al narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe. A finales del mes pasado, la CIA ejecutó una ofensiva con drones en un área de atraque que supuestamente era utilizada por cárteles de drogas.

Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela, sin dar detalles

El sábado, durante una conferencia de prensa, Trump dijo que Estados Unidos gobernaría el país y señaló a los funcionarios alineados a sus espaldas, entre los que estaban el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, y afirmó que ellos serían los encargados de hacerlo “por un tiempo”.

Trump dijo que la presencia estadounidense ya se había instalado, aunque en la capital de Venezuela no había señales de que Estados Unidos hubiera tomado el control del gobierno o de las fuerzas militares.

El mandatario estadounidense afirmó que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez había tomado posesión como presidenta poco antes de que él hablara con los periodistas y agregó que ella había hablado con Rubio.

“Está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande. Muy simple”, dijo Trump.

Pero durante un discurso televisado después de la conferencia de prensa de Trump, Rodríguez no mencionó haber hablado con Rubio, haber asumido la presidencia ni haber cooperado con Estados Unidos. La televisión estatal no mostró una ceremonia de investidura y durante su discurso, un cintillo en la parte inferior de la pantalla la identificó como la vicepresidenta.

En cambio, exigió que Estados Unidos liberara a Maduro, a quien calificó como el líder legítimo del país, y dijo que lo que sucedía en Venezuela “es una barbarie que violenta el derecho internacional”.

Rodríguez dejó abierta la puerta al diálogo con Estados Unidos, mientras buscaba calmar a los partidarios del partido gobernante.

“Aquí hay un gobierno con claridad... estamos dispuestos a relaciones de respeto”, dijo, refiriéndose al gobierno de Trump. “Es lo único que aceptaremos… luego de haber agredido militarmente (a Venezuela)”.

Individuos armados y miembros uniformados de una milicia civil tomaron las calles de un barrio de Caracas considerado durante mucho tiempo un bastión del partido gobernante. Pero en otras áreas de la ciudad, las calles permanecieron vacías horas después del ataque. Distintas partes de la ciudad permanecieron sin electricidad, pero los vehículos se movían libremente.

Trump no dio detalles sobre lo que significaría el gobierno estadounidense en Venezuela ni especificó si ello implicaría más participación militar.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha respondido a preguntas sobre cómo Estados Unidos dirigiría Venezuela, qué autoridad usaría para administrarla o si participaría personal estadounidense, ya sea civil o militar, en el terreno en Caracas u otras áreas de Venezuela.

El futuro de la infraestructura petrolera de Venezuela

Trump mencionó repetidamente la infraestructura petrolera del país durante la conferencia de prensa. Sugirió que Estados Unidos tendría un papel sustancial en la industria petrolera de Venezuela, diciendo que las compañías petroleras estadounidenses entrarían y arreglarían la estropeada infraestructura.

Y afirmó que Estados Unidos usaría los ingresos de las ventas de petróleo para pagar la administración del país.

“Todo lo que gastemos nos será reembolsado”, dijo.

Los cargos de Estados Unidos contra Maduro

Según una acusación divulgada el sábado, Maduro está acusado, junto con su esposa, su hijo y otras tres personas. El exlíder venezolano está acusado de cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Las autoridades afirman que poderosas y violentas organizaciones del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa y la banda Tren de Aragua, trabajaron directamente con el gobierno venezolano y enviaron ganancias a altos funcionarios que los ayudaron y protegieron.

Maduro y su esposa fueron trasladados inicialmente a un buque de guerra estadounidense y luego volaron en avión a Nueva York el sábado por la tarde.

Hasta el momento se ignora cuándo comparecerán pro primera vez en la corte o dónde serían detenidos.

Cómo se desarrolló la operación estadounidense

Trump dio algunos detalles de la operación durante una entrevista que sostuvo el sábado por la mañana en “Fox and Friends”, y él y Caine profundizaron más durante la conferencia de prensa.

El presidente dijo que algunos miembros estadounidenses de la operación resultaron heridos, pero creía que nadie había muerto.

Afirmó que Maduro estaba “fuertemente custodiado” en un palacio presidencial similar a una “fortaleza” y trató de llegar a una sala segura, pero no lo logró.

Trump dijo que las fuerzas estadounidenses practicaron la operación de antemano en un edificio réplica, y Estados Unidos apagó “casi todas las luces en Caracas”, aunque no detalló cómo lo lograron.

Caine dijo que la misión había sido “meticulosamente planificada” durante meses, confiando en el trabajo de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos para encontrar a Maduro y detallar cómo se movía, vivía, comía y qué vestía.

En la misión participaron más de 150 aviones lanzados a través del hemisferio occidental, dijo Caine. Los helicópteros fueron atacados cuando se acercaron “al área objetivo” y respondieron con “fuerza abrumadora”, afirmó.

Preguntas sobre la legalidad

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y hasta el momento se desconocen las implicaciones legales del ataque según la ley estadounidense.

El gobierno de Trump sostiene que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y afirma que, en los hechos, ha convertido a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas.

Mike Lee, senador estadounidense de Utah, dijo en X que la acción “probablemente cae dentro de la autoridad inherente del presidente, de conformidad con el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”.

Pero algunos demócratas fueron más críticos.

El senador demócrata de Virginia Tim Kaine dijo en un comunicado: “El ataque militar no autorizado del presidente Trump a Venezuela para arrestar a Maduro, por terrible que éste sea, constituye un nauseabundo regreso a un día en que Estados Unidos se adjudicaba el derecho de dominar los asuntos políticos internos de todas las naciones del hemisferio occidental”.

El papel de María Corina Machado, la líder opositora, en los planes de Trump

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tenía la intención de contender contra Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, pero el gobierno le prohibió postularse para un cargo. Se escondió y no se la vio durante casi un año.

Trump dijo el sábado que no había estado en contacto con Machado y dijo que sería “muy difícil” para ella liderar Venezuela.

“No tiene ni el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, dijo Trump.

___

Lawless informó desde Londres. La periodista de The Associated Press Danica Kirka en Londres contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP