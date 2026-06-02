Estadounidense Chevron apuesta por una gran inversión en yacimiento argentino de Vaca Muerta

El presidente argentino Javier Milei levanta el pulgar durante un acto conmemorativo del aniversario de la Revolución de Mayo, que marcó el inicio de la independencia del país de España, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 25 de mayo de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

El presidente Javier Milei reposteó el martes en X las opiniones positivas de economistas al respecto. Su partido, La Libertad Avanza, celebró en tanto que “Vaca Muerta sigue atrayendo inversiones”, destacando que la firma estadounidense solicitó el ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el bloque El Trapial en el yacimiento situado en la sureña provincia de Neuquén.

Expertos señalaron que se trataría de la inversión más grande presentada hasta el momento bajo ese esquema por una empresa privada, solo superada por la de la estatal argentina YPF por 25.000 millones de dólares también en Vaca Muerta.

Chevron dijo en un comunicado que “reconoce los esfuerzos del gobierno argentino por los importantes avances logrados para el desarrollo de los recursos energéticos” al referirse a la petición realizada para un nuevo proyecto de exploración y producción de hidrocarburos en El Trapial —aún está sujeta a la aprobación de las autoridades—.

“Marcos como el RIGI, que contribuyen a la previsibilidad regulatoria e incentivan las decisiones de inversión a largo plazo son pasos clave para la industria energética de Argentina”, agregó la empresa en el comunicado al que tuvo acceso The Associated Press.

El ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anticipó el mes pasado en X que la firma estadounidense iba a enviar “un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares”.

Ese marco normativo fue diseñado en 2024 para atraer proyectos de inversión a gran escala nacional y extranjera, otorgándoles masivos beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y de estabilidad jurídica por un periodo de unos 30 años.

Chevron está presente en el país desde hace más de 20 años. En 2022, la provincia de Neuquén le otorgó una nueva concesión para la explotación de hidrocarburos no convencionales en la zona este del yacimiento El Trapial por un período de 35 años.

Tras ello, la empresa cuenta ahora con dos bloques de su propiedad y operados por sí misma en El Trapial: El Trapial-Curamched (concesión convencional) y El Trapial-Este (concesión no convencional).

Por otra parte, a través de otras filiales, Chevron posee una participación del 50% sin funciones de operadora en las concesiones de Loma Campana y Narambuena en el marco de una asociación con YPF.

FUENTE: AP