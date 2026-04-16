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Esposa de alcalde de Nueva York se disculpa por publicaciones en redes sociales

NUEVA YORK (AP) — La esposa del alcalde de la ciudad de Nueva York se ha disculpado por publicaciones en redes sociales que hizo cuando era adolescente, afirmando que fueron "dañinas" y que se siente avergonzada.

El entonces alcalde electo de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani (d) y su esposa Rama Duwaji, la noche de su elección en Nueva York el 4 de noviembre del 2025. (AP foto/Yuki Iwamura)
El entonces alcalde electo de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani (d) y su esposa Rama Duwaji, la noche de su elección en Nueva York el 4 de noviembre del 2025. (AP foto/Yuki Iwamura) AP

Rama Duwaji, la esposa del alcalde Zohran Mamdani, respondió así públicamente después de que un medio de noticias conservador revisara sus perfiles en línea y volviera a sacar a la luz los mensajes, incluso uno en que usó un insulto homófobo.

En una entrevista con el sitio web de arte Hyperallergic, Duwaji, ilustradora, afirmó que sintió “mucha vergüenza al verme confrontada con un lenguaje que usé y que es tan dañino para otras personas”, y añadió que “tener 15 años no lo excusa”.

“He leído y visto mucho de lo que otras personas han tenido que decir en respuesta, y entiendo el dolor que causé y lo lamento de verdad”, indicó Duwaji en la entrevista, publicada el miércoles.

Duwaji no especificó a qué comentarios se refería, ni abordó sus mensajes más recientes con Israel, que han atraído un intenso escrutinio mientras Mamdani intenta aliviar la preocupación de algunos miembros de la comunidad judía por sus propias críticas al trato de Israel hacia los palestinos.

El mes pasado, The Washington Free Beacon informó sobre años de actividad en línea de Duwaji en varias plataformas de redes sociales y encontró que había compartido publicaciones que elogiaban a militantes palestinas que participaron en secuestros de aviones y atentados con bombas en la década de 1960 y a inicios de la de 1970. En 2015, compartió una publicación en la que otra persona escribió que Tel Aviv estaba ocupando tierra palestina y que “no debería existir”.

Duwaji también usó en una ocasión un insulto racial contra personas negras al dirigirse con afecto a una amiga y utilizó un insulto abreviado contra personas homosexuales en 2013.

El alcalde ha dicho anteriormente que su esposa es una “persona privada” que no ocupa un cargo formal en el Ayuntamiento. Consultado el jueves sobre cuáles publicaciones específicas lamentaba su esposa, Mamdani eludió responder.

“Ella compartió algunas de sus reflexiones en esta entrevista. No voy a añadir mucho a eso; lo que sí diré, sin embargo, es que es alguien de una integridad increíble”, señaló Mamdani.

Agregó que encarar preguntas sobre la actividad de Duwaji en redes sociales son parte de su propia decisión de postularse para alcalde, “una decisión que tiene repercusiones para mis seres queridos".

Por separado, Duwaji también ha recibido críticas por dar “me gusta” a una publicación de Instagram que parecía celebrar el ataque sorpresa de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. Free Beacon también ha informado que Duwaji aportó una ilustración para un ensayo de un autor que describió el ataque del 7 de octubre como “espectacular” y había llamado a los israelíes judíos “fantasmas apátridas y desalmados".

Mamdani ha dicho anteriormente que su esposa había sido contratada para ilustrar un extracto de un libro por un tercero, y sostuvo que ella nunca interactuó ni se reunió con el autor, y que Duwaji no había visto los comentarios previos del autor. Calificó la retórica del autor como “claramente inaceptable” y “reprensible”.

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El corresponsal Jake Offenhartz contribuyó

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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