Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: "No a la guerra"

España niega uso de bases militares a EE.UU. y tensiona relaciones con Washington en plena crisis internacional

El presidente del Gobierno de España , Pedro Sánchez , respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , tras negarse a permitir el uso de las bases militares de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón para operaciones militares en Oriente Medio .

En una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, Sánchez resumió la postura oficial de su gobierno en cuatro palabras: “No a la guerra” .

La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. La misma que hemos mantenido en Ucrania y Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede… pic.twitter.com/bOUJy4PKK0

La tensión se intensificó después de que Trump ordenara “cortar todas las negociaciones” con España , acusando al país europeo de ser “un aliado terrible” tras su negativa a permitir el uso de instalaciones militares conjuntas.

El gobierno español defendió su postura afirmando que no participará en acciones que puedan intensificar el conflicto en Medio Oriente.

Sánchez aseguró que España no será “cómplice de algo que es malo para el mundo”.

España insiste en una salida diplomática

El mandatario español advirtió que la guerra actual podría llevar al mundo a una situación imprevisible.

“Responder a una ilegalidad con otra puede provocar graves consecuencias históricas”, afirmó.

El Gobierno también anunció que estudia medidas económicas para proteger a los hogares españoles ante el impacto del conflicto en los precios energéticos y del petróleo.

Debate político interno en España

La posición del Ejecutivo ha generado críticas de la oposición.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de actuar por intereses políticos y advirtió que España debe mantenerse alineada con sus aliados estratégicos.

La disputa refleja la creciente división política sobre el papel de España en la actual crisis internacional.