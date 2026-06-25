España-Uruguay, duelo de campanillas del Mundial en Guadalajara con mucho en juego

El técnico de Uruguay Marcelo Bielsa durante el partido contra Cabo Verde por el Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El choque de campeones en Guadalajara es vital para la resolución de un Grupo H en donde casi todo aún está por definirse.

Entonada por vapulear 4-0 ante Arabia Saudí, la Roja española — campeona del mundo en 2010 y vigente monarca de Europa, buscará afianzar sus credenciales al título en Nortemérica después de haber empezado el torneo con un magro empate sin goles ante Cabo Verde.

Uruguay, campeona de las citas de 1930 y 1950, está al borde del abismo luego de igualar sus dos encuentros previos contra rivales de menor jerarquía que han sabido jugar sus cartas.

“No es lo mismo jugar contra España que jugar con Arabia o Cabo Verde”, afirmó Marcelo Bielsa, el seleccionador argentino de Uruguay en una entrevista con DSports en la previa.

Por su parte, con cuatro puntos, la España que comanda Luis de la Fuente marca el paso de la llave. Pero aún no tiene abrochado ni el pase a los dieciseisavos de final ni tampoco la cima del grupo. Necesitan ganar el último compromiso para avanzar como primeros sin depender de otros resultados.

“Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro”, adelantó De la Fuente hace unos días. ”Hay que seguir creciendo y ante Uruguay ser aún mejores”.

Para la cita con los uruguayos, se evalúa la reincorporación de varios nombres que llegaron tocados por lesiones, como el extremo Nico Williams y el centrocampista Mikel Merino. La joven estrella Lamine Yamal ya superó los inconvenientes físicos y viene de marcar su primer gol mundialista ante los saudíes.

A contra cara, la Celeste precisa ganar para asegurar el boleto directo a los dieciseisavos de final. En caso de un empate o una derrota, quedarían a merced del desenlace de otros partidos.

Uruguay está a deber en funcionamiento y resultados, pero Bielsa confía que el momento de apremio libere al equipo.

“La necesidad, muchas veces, mejora a los equipos”, señaló Bielsa. “Cuando saben que es a todo o nada, elevan su rendimiento... la urgencia nos va a mejorar”.

Bielsa encara toda clase de dudas en su once titular, lastrado primero por una serie de fallos defensivos que incluyen al portero Fernando Muslera.

También hay interrogantes en el centro y ataque, donde suelen alternarse Federico Viñas y Darwin Núñez, pero cuya sequía ofensiva y falta de contundencia es alarmante.

También el viernes:

Arabia Saudí-Cabo Verde en Houston

Cabo Verde busca alargar su sueño ante una Arabia Saudí carente de puntos. El cuadro africano incluso podría terminar primero si gana y España pierde, ya que ocupa el tercer puesto de la tabla, con los mismos dos tantos de Uruguay.

Los comandados por Pedro Leitão Brito “Bubista” mantienen su ilusión intacta en su primer Mundial, con una hoja de ruta que suma los heroicos empates ante España (0-0) y Uruguay (2-2).

El conjunto árabe, por otro lado, está necesitado de un triunfo, ya que ocupa la última posición del grupo con tan solo una diana, tras la igualdad con Uruguay (1-1) y la derrota ante los europeos.

Francia-Noruega en Boston

Los romperredes Kylian Mbapeé y Erling Haaland protagonizarán un esperado mano a mano al frente de Francia y Noruega, respectivamente. Es un duelo directo para definir el primer puesto del Grupo I. Ambas selecciones europeas acumulan dos victorias en sus dos partidos previos y tendrán su compromiso más exigente hasta ahora.

El estadio de Boston será el escenario para una de las citas más atractivas de esta fase de grupos. Noruega ha confirmado que es una selección en alza. Y Francia demostró que tiene todo los argumentos para conquistar un tercer título desde 1998.

Noruega, que venció a Irak (4-1) y Senegal (3-2), tiene la pegada demoledora de Haaland, autor de cuatro goles en lo que va del torneo. Mientras, los franceses contarán con un Mbappé en todo su esplendor con la misma aportación de goles.

Senegal-Irak en Toronto

En el otro partido del Grupo I, Senegal e Irak se medirán por la supervivencia entre dos selecciones que llegan sin sumar a la última jornada. Solo les queda una esperanza de seguir con vida en el torneo: ganar y confiar que la clasificación de los mejores terceros pueda abrirles una puerta.

Senegal, con un arranque más desafortunado de lo previsto, sucumbió 3-1 ante Francia y 3-2 frente a Noruega. Irak se encuentra en una situación más delicada, pues cayó 4-1 ante los nórdicos y 3-0 ante Les Bleus.

Un empate se traduciría en la eliminación de ambos, mientras que un triunfo tampoco garantiza nada, ya que el ganador deberá esperar los resultados del término de la jornada para conocer los mejores terceros.

Bélgica-Nueva Zelanda en Vancouver

Bélgica llega a su tercer partido de grupos como máxima favorita ante Nueva Zelanda, pero el cuadro europeo ha sufrido más de lo previsto en su campaña.

Con dos puntos fruto de un par de empates, Bélgica marcha en el tercer lugar del Grupo G, encabezado por Egipto, que suma cuatro. Los Diablos Rojos buscarán su primera victoria de la mano del volante creativo Kevin de Bruyne, el vértigo de Jérémy Doku por el costado izquierdo y el temple del arquero Thibaut Courtois.

Doku se reincorporó tras viajar al Reino Unido para acompañar al nacimiento de su primer hijo.

En tanto, los All White intentarán obtener un boleto inédito para las rondas eliminatoria tras arrancar un empate ante Irán.

Egipto-Irán en Seattle

Egipto e Irán cierran la jornada en otro electrizante partido para definir un Grupo G aún sin dueño. Ambos dependen solamente de si mismos para firmar un pase histórico a los cruces eliminatorios.

Los egipcios llegan mejor posicionados, a la cabeza de la zona con 4 puntos, producto de la victoria sobre Nueva Zelanda y el empate con los belgas. Una victoria de los Faraones de Mohamed Salah les garantizaría el primer lugar y un cruce en teoría más cómodo en dieciseisavos.

Los iraníes marchan en el segundo puesto, con dos tantos tras empatar sus dos primeros compromisos. Siguen invictos pero aún no han conseguido traducir la buena actuación en goles. Así como su rival, un triunfo le asegura el boleto a la siguiente ronda.

Además, más que su desempeño dentro de la cancha, el conjunto iraní acaparó el foco mediático por la situación política y el conflicto que atraviesa, que también ha marcado su logística para entrar y salir de Estados Unidos.

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FUENTE: AP