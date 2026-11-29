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El Ministerio del Interior informó que el ciudadano, identificado por sus iniciales D.R.M.P., era requerido mediante una notificación roja emitida por INTERPOL Uruguay.

Se le imputan delitos de privación de libertad, con fuertes agravantes por obedecer a razones políticas o ideológicas y lesiones graves, y por haber sido infligidas por un funcionario público.

“Se investigan presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas contra personas que permanecieron detenidas en dependencias de la Prefectura Nacional Naval durante 1975”, precisó el ministerio.

Para la justicia uruguaya, la pena máxima aplicable a delitos de esa índole es de 9 años de prisión.

Los hechos en los que presuntamente participó este ciudadano son los conocidos como “Operación Morgan”, un operativo dirigido contra el Partido Comunista del Uruguay que concluyó con numerosos detenidos.

La extradición se efectuó el 26 de noviembre, pero se dio a conocer el domingo.

FUENTE: AP