España enfrentará Perú en México antes del inicio del Mundial 2026

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El partido está programado para el 9 de junio en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, ciudad localizada a 140 kilómetros (86 millas) de la capital.

El estadio Cuauhtémoc es la casa del Puebla y del Cruz Azul de la primera división mexicana.

El encuentro será el segundo en esa ciudad en la historia para los españoles y el octavo total en suelo mexicano.

España debuta en el Mundial el 16 de junio enfrentando a Cabo Verde en Atlanta, pero visitará la mexicana ciudad de Guadalajara el 26 para medirse ante Uruguay en su último partido por el Grupo H.

El encuentro ante los peruanos será el cuarto en la historia y primero desde el 31 de mayo del 2008.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP