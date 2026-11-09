Escritora del Washington Post rechaza regresar pese a orden de reincorporarla

Attiah escribió el domingo en su Substack que llegó a un acuerdo con el Post, pero que seguirá desarrollando su carrera por su cuenta.

“Aunque sigo orgullosa de la victoria, llegué a la dolorosa conclusión de que volver al Washington Post significaba regresar sin la libertad y el respaldo institucional necesarios para hacer lo que amaba: usar mi voz, buscar la verdad y servir a los lectores”, escribió Attiah.

Attiah no ha respondido a a una solicitud de comentarios. Un portavoz de The Washington Post declinó hacer comentarios sobre la decisión de Attiah.

En el momento de su despido, Attiah era la única integrante negra de tiempo completo del equipo de opinión del Post.

En agosto, un árbitro ordenó al periódico reincorporar a Attiah, al determinar que no tenía causa suficiente para despedirla y al ordenar que se le pagaran íntegramente los salarios atrasados y las prestaciones perdidas.

Kirk, que era blanco, fundó el grupo conservador Turning Point USA en 2012 e hizo declaraciones provocadoras sobre raza, género y política. Fue crítico del movimiento Black Lives Matter y llamó “escoria” a George Floyd, el hombre negro cuyo asesinato en 2020 a manos de la policía de Minneapolis desató protestas.

Kirk, de 31 años, también fue aliado del presidente Donald Trump y utilizó su popular pódcast para difundir una retórica que muchos críticos consideran racista y divisiva. Fue asesinado a tiros el 10 de septiembre de 2025 durante un evento en Utah Valley University.

Tras el asesinato de Kirk, Attiah hizo varias publicaciones en redes sociales, entre ellas: “si acaso, la prisa por mimar a hombres blancos violentos es autoprotección — sabemos que no están acostumbrados a sentirse vulnerables y mortales — y reaccionarán violentamente por miedo. Y todos sufriremos”.

El Post despidió a Attiah mediante un correo electrónico, acusándola de “conducta sumamente inapropiada”.

“Sus comentarios públicos en redes sociales sobre la muerte de Charlie Kirk violan las políticas de redes sociales del Post, dañan la integridad de nuestra organización y potencialmente ponen en peligro la seguridad física de nuestro personal”, dice el mensaje del Post.

Attiah estuvo entre decenas de personas de diversas profesiones que fueron despedidas por comentarios que hicieron sobre el asesinato de Kirk, lo que planteó interrogantes sobre la libertad de expresión mientras Trump prometía represalias por declaraciones que consideraba despectivas.

El Democracy Defenders Fund y el Washington-Baltimore News Guild, que representaron a Attiah, no han respondido a mensajes en los que se solicitaban comentarios sobre la decisión de Attiah de no regresar al periódico. En el momento del fallo del árbitro, dijeron que la resolución marcaba un momento histórico para la libertad de prensa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP