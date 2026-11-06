¡MARCO RUBIO ROMPE EL SILENCIO! DESMIENTE QUE VAYA A RENUNCIAR AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó este jueves 5 de noviembre las versiones sobre una posible renuncia a la administración del presidente Donald Trump, después de que un reporte de Bloomberg señalara que estaba evaluando abandonar sus responsabilidades tras la derrota republicana en las elecciones de medio término. En declaraciones a The New York Times, Rubio aseguró que su intención es continuar trabajando para Trump hasta el final de su mandato y evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura presidencial en 2028.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio salió al paso de las especulaciones sobre su futuro político y negó que esté preparando su salida del Gobierno federal.

Las declaraciones se produjeron después de que Bloomberg News publicara un reporte basado en fuentes anónimas que aseguraban que el funcionario y sus asesores estaban evaluando diferentes alternativas tras los resultados adversos del Partido Republicano en las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre.

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump, flanqueado por el vicepresidente JD Vance, a la izquierda, y el secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión con ejecutivos de la industria petrolera en la Casa Blanca, en Washington, el 9 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci/Archivo)

La información provocó interrogantes sobre una posible reorganización del gabinete presidencial y sobre el papel que Rubio podría desempeñar en la futura carrera por la Casa Blanca.

Sin embargo, el propio secretario de Estado rechazó esas versiones durante una entrevista con The New York Times.

Rubio fue consultado sobre las informaciones que apuntaban a una eventual salida del Departamento de Estado.

El funcionario respondió que su intención siempre había sido continuar trabajando para el presidente Donald Trump durante todo su período presidencial.

“Siempre ha sido mi intención” permanecer en la administración hasta el final del mandato, declaró al diario estadounidense.

La afirmación contradice directamente las versiones difundidas sobre una posible renuncia.

Rubio también manifestó sorpresa ante la circulación de los rumores.

“Para ser sincero, no sé de dónde salen estas cosas”, señaló.

Sus declaraciones representan la primera respuesta personal del secretario a los reportes sobre su futuro, después de que portavoces oficiales de la Casa Blanca y del Departamento de Estado rechazaran previamente la información.

Bloomberg había informado que Rubio evaluaba abandonar la administración Trump

La controversia comenzó el jueves por la mañana, cuando Bloomberg News publicó que el secretario de Estado estaba considerando sus próximos pasos profesionales y políticos.

El reporte citaba a personas familiarizadas con supuestas deliberaciones internas.

Según esas fuentes, Rubio habría conversado con funcionarios de la Casa Blanca sobre la posibilidad de abandonar sus cargos y habría recibido solicitudes para permanecer en el Gobierno.

La publicación también señalaba que no existía una decisión definitiva ni un calendario para una eventual salida.

Las especulaciones surgieron después de los resultados de las elecciones de medio término, que modificaron el equilibrio de poder en Washington y abrieron un debate sobre el futuro liderazgo republicano.

No obstante, el artículo se basaba en fuentes anónimas y sus afirmaciones fueron rechazadas por los portavoces de la administración.

El Departamento de Estado califica de falsa la información sobre la renuncia de Rubio

Antes de que Rubio se pronunciara personalmente, el Departamento de Estado había emitido una respuesta contundente.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, calificó el reporte de Bloomberg como una información inventada.

El portavoz sostuvo que Rubio no había discutido abandonar sus responsabilidades y aseguró que continuaría trabajando en la administración Trump.

La Casa Blanca también rechazó las versiones.

Sus portavoces defendieron el compromiso del secretario de Estado con el presidente y con la agenda del movimiento MAGA.

Las declaraciones oficiales y la posterior entrevista de Rubio coinciden en un punto central: el funcionario niega que esté preparando su renuncia.

Rubio evita hablar de una candidatura presidencial en 2028

Además de las preguntas sobre su permanencia en el Gobierno, Rubio fue consultado sobre sus posibles aspiraciones presidenciales.

El secretario de Estado evitó ofrecer detalles sobre ese escenario.

“Literalmente, no voy a hablar más de 2028”, respondió.

La declaración se produce mientras distintos sectores políticos consideran a Rubio uno de los posibles aspirantes a suceder a Trump en la candidatura republicana.

Sin embargo, el funcionario no ha anunciado una campaña presidencial ni ha confirmado que tenga intención de competir en las primarias de 2028.

Su respuesta busca mantener la atención sobre sus responsabilidades actuales y evitar que las especulaciones electorales dominen su actividad como jefe de la diplomacia estadounidense.

JD Vance y Marco Rubio, dos figuras mencionadas para suceder a Donald Trump

El debate sobre la sucesión política de Trump se intensificó después de las elecciones legislativas.

Entre los nombres mencionados con mayor frecuencia figuran el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Vance ocupa una posición privilegiada dentro de la administración y mantiene una relación estrecha con la base conservadora que respalda al presidente.

Rubio, por su parte, cuenta con experiencia en el Senado, una trayectoria nacional consolidada y responsabilidades destacadas en política exterior.

Ambos han sido mencionados como posibles candidatos republicanos para 2028.

Sin embargo, Rubio ha expresado anteriormente que respaldaría a Vance si el vicepresidente decide competir por la Presidencia.

Esa posición podría reducir las posibilidades de un enfrentamiento directo entre ambos, aunque no constituye un compromiso formal sobre las futuras primarias.

El secretario de Estado también desmiente versiones sobre una campaña presidencial

La controversia no se limitó al reporte de Bloomberg.

Según la información difundida, el Departamento de Estado también rechazó un artículo de The Independent que señalaba que Rubio planeaba lanzar una candidatura para obtener la nominación republicana de 2028.

Dylan Johnson calificó esa versión de noticia falsa y sin fundamento.

Las negativas se producen mientras el Partido Republicano comienza a evaluar las consecuencias de sus resultados electorales y las posibles estrategias para recuperar posiciones en el Congreso y preparar la próxima elección presidencial.

Por ahora, Rubio insiste en que su prioridad es continuar desempeñando sus funciones dentro de la administración Trump.

Rubio había aparecido junto a Trump en un mitin antes de las elecciones

Pocos días antes de las elecciones de medio término, Rubio realizó una aparición poco habitual en un acto de campaña junto al presidente Donald Trump.

Durante el evento, el secretario de Estado subió brevemente al escenario y se dirigió a los asistentes.

La participación llamó la atención por tratarse de uno de los principales responsables de la política exterior estadounidense.

Su presencia también reflejó la cercanía política que mantiene con Trump.

Rubio fue uno de los rivales del actual presidente durante las primarias republicanas de 2016, pero posteriormente se convirtió en uno de sus colaboradores más destacados.

Marco Rubio mantiene dos cargos clave en la administración estadounidense

Actualmente, Rubio desempeña funciones como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional del presidente.

Desde esas responsabilidades participa en decisiones relacionadas con la política exterior, la diplomacia y la coordinación de asuntos estratégicos.

Su gestión ha tenido especial relevancia en América Latina, particularmente en las relaciones con Cuba y Venezuela.

Rubio ha respaldado el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra entidades vinculadas al aparato militar cubano y ha desempeñado un papel destacado en la política de Washington hacia Caracas.

Una eventual salida de sus cargos habría tenido implicaciones importantes para la continuidad de esas estrategias.

Sin embargo, sus declaraciones indican que pretende permanecer en la administración.

La derrota republicana alimenta las especulaciones sobre cambios en la Casa Blanca

Los resultados de las elecciones de medio término generaron nuevas discusiones sobre el futuro del Partido Republicano.

La pérdida de posiciones legislativas puede complicar la aprobación de iniciativas presidenciales y aumentar la supervisión del Congreso sobre determinadas decisiones del Ejecutivo.

En ese contexto, los cambios de gabinete suelen convertirse en objeto de especulación política.

Sin embargo, la existencia de un escenario electoral adverso no implica necesariamente que los principales funcionarios estén preparando su salida.

En el caso de Rubio, el secretario ha manifestado expresamente su intención de permanecer en el Gobierno.

¿Marco Rubio renunciará al Departamento de Estado?

La información disponible permite establecer una diferencia clara entre los reportes iniciales y la respuesta posterior del funcionario.

Bloomberg publicó que Rubio estaba evaluando una posible salida, citando fuentes anónimas.

El Departamento de Estado y la Casa Blanca rechazaron esas afirmaciones.

Finalmente, el propio Rubio aseguró a The New York Times que siempre ha tenido la intención de trabajar para Trump hasta el final de su mandato.

Por ahora, no existe una renuncia anunciada ni una fecha prevista para su salida. Marco Rubio continúa como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, mientras evita pronunciarse sobre una posible candidatura presidencial en 2028.