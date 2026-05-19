Escocia incluye al arquero Craig Gordon, de 43 años, en su equipo para el Mundial

ARCHIVO - El arquero escocés Craig Gordon durante el partido contra Israel por las eliminatorias del Mundial, el 9 de octubre de 2021, en Glasgow. (AP Foto/Scott Heppell) AP

El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, anunció el martes una convocatoria de 26 jugadores para el primer Mundial del país en 28 años. Gordon figura dentro de los tres guardametas que, en conjunto, apenas disputaron cuatro partidos de liga con sus clubes en toda la temporada.

Gordon sería el segundo jugador de mayor edad en los 96 años de historia del Mundial si llega a atajar en Norteamérica, donde Escocia enfrentará a Brasil, Marruecos y Haití en el Grupo C.

El portero egipcio Essam El Hadary tenía 45 años cuando jugó el Mundial de 2018.

Gordon jugó tres veces en enero con Hearts, que el sábado fue superado por Celtic en la última fecha de una electrizante lucha por el título de la liga escocesa . Ha estado lidiando con lesiones en el hombro.

Los otros dos arqueros, el probable titular Angus Gunn (Nottingham Forest) y Liam Kelly (Rangers) también han estado en gran medida relegados en sus clubes.

“Mientras los arqueros trabajen al máximo en los entrenamientos, sientes que pueden entrar y jugar durante varios partidos”, dijo.

“Recibimos buenos informes de Hearts. Craig nos asegura que está completamente en forma. Y merece ir porque fue parte de la campaña de clasificación”, añadió sobre Gordon

Jóvenes escoceses

Clarke cuenta con dos opciones rápidas por las bandas. Ben Gannon-Doak tiene 20 años y milita con el Bournemouth de la Liga Premier. Findlay Curtis, de 19, impresionó en los últimos meses con Kilmarnock tras llegar cedido por Rangers.

También fue convocado Lawrence Shankland, el capitán de Hearts que liderará el ataque cuando Escocia debute en el Mundial contra Haití el 14 de junio en Boston.

Escocia, que nunca ha superado la fase de grupos en ocho mundiales anteriores, se medirá después con Marruecos en Boston y cerrará el grupo ante Brasil en Miami el 24 de junio.

Conexión italiana

Scott McTominay, pilar del Napoli, encabeza un excelente grupo de mediocampistas que juegan en clubes italianos. Pero Clarke sorprendió al tomar en cuenta a Lennon Miller, de 19 años y ficha de Udinese.

Clarke señaló que tuvo “cinco conversaciones muy difíciles” con jugadores que se unieron al plantel para los amistosos de marzo, pero que no fueron seleccionados el martes.

“Y creo que, como Lennon es tan joven, probablemente fue la más difícil”, expresó.

Entre los defensores centrales figuran John Souttar, cuyo hermano menor Harry Souttar podrá disputar con Australia su segundo Mundial consecutivo, y Dom Hyam.

El capitán del seleccionado es Andy Robertson, el veterano lateral izquierdo de Liverpool que dejará Anfield tras la temporada.

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Lista:

Arqueros: Angus Gunn (Nottingham Forest), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Rangers).

Defensores: Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Everton), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic), Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), John Souttar (Rangers), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Dom Hyam (Wrexham), Anthony Ralston (Celtic).

Mediocampistas: Scott McTominay (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Billy Gilmour (Napoli), Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Kenny McLean (Norwich), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers).

Delanteros: Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), Lyndon Dykes (Charlton), Ché Adams (Torino), George Hirst (Ipswich), Ross Stewart (Southampton).

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP