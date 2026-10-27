ESCÁNDALO EN LA ONU: diplomático cubano intenta quitarle el teléfono al portavoz de Mike Waltz

Un nuevo incidente entre representantes de Cuba y Estados Unidos elevó la tensión diplomática en Naciones Unidas. Un integrante de la delegación cubana fue señalado por intentar quitarle el teléfono a J.P. Freire, portavoz del embajador estadounidense Mike Waltz, mientras grababa los enfrentamientos registrados este martes durante el debate sobre el embargo a la isla. El episodio quedó registrado en un video difundido por la misión estadounidense.

La confrontación entre las delegaciones de Cuba y Estados Unidos ante la Asamblea General de Naciones Unidas sumó un nuevo episodio este martes 27 de octubre, cuando un funcionario cubano protagonizó un altercado con J.P. Freire, portavoz del embajador estadounidense Michael Waltz.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba una sesión dedicada al debate anual sobre la resolución que solicita el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana.

De acuerdo con la denuncia publicada por Waltz en su cuenta oficial de X, el funcionario cubano habría intentado impedir que uno de sus colaboradores documentara con su teléfono lo que sucedía dentro de la sala.

Las imágenes difundidas por el representante estadounidense muestran una discusión entre ambos funcionarios, en medio de un ambiente marcado por las interrupciones y acusaciones cruzadas entre las delegaciones.

La grabación difundida por Mike Waltz muestra el momento en que un integrante de la delegación cubana se acerca a J.P. Freire mientras este utiliza su teléfono para registrar lo ocurrido en la Asamblea General.

Durante el intercambio, el funcionario cubano cuestiona la proximidad del portavoz estadounidense.

“Está violando mi espacio personal. No está permitido”, expresa el representante cubano, según el video citado.

La situación genera un enfrentamiento verbal que termina cuando el funcionario cubano se retira de esa zona de la sala.

La misión estadounidense sostiene que el diplomático intentó arrebatarle el dispositivo a Freire.

Sin embargo, la intención específica del funcionario y el alcance del contacto físico deben distinguirse de las acusaciones formuladas por la delegación estadounidense.

Mike Waltz denuncia un intento de intimidación contra su equipo en Naciones Unidas

Tras el incidente, el embajador estadounidense publicó un mensaje en X en el que acusó a un representante cubano de intentar intimidar tanto al personal de Naciones Unidas como a integrantes de su delegación.

“Uno de los ‘diplomáticos’ del régimen cubano intentó intimidar al personal de la ONU para que cortaran nuestros micrófonos mientras yo exponía al régimen ante el mundo”, escribió Waltz.

Según su versión, el funcionario cubano habría presionado inicialmente al personal de Naciones Unidas para interrumpir su discurso.

Posteriormente, cuando un colaborador estadounidense observó lo ocurrido, el mismo representante habría dirigido sus acciones contra él.

La denuncia se produjo en medio de una sesión que ya había registrado varios momentos de tensión entre Washington y La Habana.

Bruno Rodríguez se acerca al podio y protagoniza un enfrentamiento con Waltz

El altercado entre el funcionario cubano y J.P. Freire ocurrió durante una jornada marcada por la confrontación entre el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el embajador estadounidense.

Mientras Waltz realizaba su intervención, Rodríguez abandonó su asiento y se aproximó al área del estrado para cuestionar sus declaraciones.

El canciller acusó al representante estadounidense de difundir información falsa sobre el Gobierno cubano.

La tensión obligó a intervenir a la presidencia de la Asamblea General, ejercida durante ese momento por Khalilur Rahman, quien solicitó a Rodríguez que regresara a su lugar.

“Por favor, vuelva a su asiento”, expresó el presidente de la sesión.

Waltz rechazó las interrupciones y respondió que no permitiría que las protestas detuvieran su discurso.

“No me va a intimidar ni a los Estados Unidos de América”, afirmó el diplomático.

“Cada vez que me interrumpa, hablaré más lentamente”: la respuesta de Waltz

Durante el intercambio, Waltz dirigió una advertencia al canciller cubano después de que la delegación de La Habana recurriera a cuestiones de orden para objetar su intervención.

“Cada vez que me interrumpa, yo voy a seguir explicando cuán corrupto es este régimen, y lo voy a hacer más lentamente”, expresó el representante estadounidense.

Rodríguez respondió desde el micrófono con nuevas acusaciones.

“Señor Waltz, usted miente otra vez. Le deseo un mejor desempeño en sus futuros cargos políticos”, declaró el canciller.

Las interrupciones se produjeron mientras Estados Unidos defendía su posición sobre el embargo y cuestionaba la gestión económica y política de las autoridades cubanas.

Relojes Rolex, mansiones y yates: las acusaciones estadounidenses contra la élite cubana

Durante la misma sesión, Waltz mostró fotografías de artículos de lujo y propiedades que atribuyó a integrantes de la dirigencia cubana.

Entre las imágenes presentadas figuraron relojes Rolex vinculados a Fidel Castro, cuyo valor conjunto fue estimado por el embajador en aproximadamente 40.000 dólares.

El diplomático comparó esa cifra con los salarios de los trabajadores cubanos y sostuvo que equivaldría a varias décadas de ingresos promedio en la isla.

También mencionó accesorios de lujo atribuidos al presidente Miguel Díaz-Canel, así como propiedades presuntamente relacionadas con la familia Castro.

Entre ellas destacó una residencia de playa en Varadero, la isla de Cayo Piedra y un yate de aproximadamente 50 metros de longitud.

Estas afirmaciones formaron parte de las denuncias del representante estadounidense y no constituyen por sí solas una verificación independiente de la titularidad o valoración de los bienes.

GAESA y los millones de dólares que Estados Unidos cuestionó ante la ONU

Otro de los temas centrales del discurso fue la situación financiera del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas.

Waltz citó una investigación del Miami Herald sobre recursos financieros atribuidos al grupo.

Según las cifras mencionadas por el embajador, GAESA habría acumulado aproximadamente 18.000 millones de dólares en recursos financieros, incluidos unos 14.000 millones en efectivo.

El diplomático cuestionó el destino de esos fondos en un contexto de escasez de medicamentos, combustible y productos básicos.

Las autoridades cubanas, por su parte, sostienen que las sanciones estadounidenses constituyen uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país.

Nuevas tensiones entre Cuba y EEUU antes de la votación sobre el embargo

El episodio se suma a otros enfrentamientos diplomáticos registrados entre representantes cubanos y estadounidenses durante 2026.

En julio, Bruno Rodríguez presentó cuestiones de orden durante una intervención del representante estadounidense Jeffrey Bartos.

Posteriormente, la misión de Estados Unidos denunció presuntos actos de intimidación contra opositores cubanos durante el foro “Cuba Libre”, celebrado en Naciones Unidas con la participación de José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara.

La nueva controversia se produjo en vísperas de la votación anual sobre la resolución que solicita el fin del embargo estadounidense a Cuba.

Aunque la resolución no es jurídicamente vinculante, constituye uno de los principales escenarios diplomáticos de confrontación entre ambos gobiernos.

El incidente con J.P. Freire añade un nuevo elemento a una jornada marcada por acusaciones de intimidación, discusiones sobre el reglamento de la Asamblea y profundas diferencias sobre la situación política y económica de Cuba.