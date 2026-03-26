Errores defensivos condenan a Colombia a derrota 2-1 ante Croacia en amistoso

Los jugadores de la selección de Croatia celebran tras marcar ante Colombia en un partido amistoso efectuado el jueves 26 de marzo de 2026 en Orlando, Florida (AP Foto/Kevin Kolczynski) AP

La selección colombiana sumó su primer revés en 10 encuentros y vio cortada una racha en la que acumulaba cinco triunfos y cuatro empates.

El equipo cafetero, que en la Copa del Mundo hará parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, sucumbió por dos errores defensivos.

A los seis minutos, Vuskovic marcó con un remate de media distancia que desvió contra su arco el zaguero Jhon Lucumí. Y a los 42, el arquero Camilo Vargas falló en un saque de esquina y permitió un cabezazo de Matanovic.

Colombia había abierto el marcador a los dos minutos con un disparo de Jhon Arias.

“Estoy contento con el trabajo realizado. Creo que estuvimos a la altura. El partido estuvo bastante parejo”, señaló el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo.

Los colombianos continuarán su fogueo el domingo ante Francia, que el jueves venció 2-1 a Brasil. Croacia chocará el martes contra la Verdeamarela.

En el estadio Camping World de Orlando, Colombia alineó a sus habituales titulares, con la presencia del capitán James Rodríguez en la mediapunta, y de Luis Díaz en el ataque.

Con el aliento de su afición, la Tricolor llevó la iniciativa desde el arranque y se adelantó en una de sus primeras llegadas con un tiro rasante de Arias, que Ivan Perisic intentó rechazar, pero no pudo evitar la caída de su valla.

Arias, que fue contratado recientemente por Palmeiras tras un corto paso por el Nottingham Forest de Inglaterra, anotó por cuarta vez con su selección.

Croacia reaccionó rápidamente con un remate del zaguero Vuskovic, que tras pegar en Lucumí confundió al portero Vargas.

Luis Díaz, que suma 15 goles y 14 asistencias este año con el Bayern Múnich, fue el eje del ataque colombiano e inquietó a la defensa de los balcánicos.

A los 28, Díaz dejó solo en el área pequeña a Luis Suárez, pero el atacante del Sporting de Portugal no pudo mandar el balón a la red.

Díaz volvió a aparecer a los 34 minutos con un tiro potente que exigió al arquero Dominik Livakovic.

Croacia se adelantó antes del entretiempo con un córner lanzado por Marco Pasalic, que contó con una mala salida de Vargas y fue rematado en el segundo palo por Matanovic, delantero del Friburgo alemán.

“Queremos competir contra los mejores. Nos vamos con bronca por la derrota, pero hoy competimos contra el equipo que salió tercero en el Mundial anterior y segundo en Rusia 2018”, indicó Lorenzo.

James Rodríguez, quien sólo ha disputado 39 minutos desde su llegada al Minnesota United de la MLS, se mostró a un ritmo inferior al de sus compañeros, y fue reemplazado poco después cumplirse la hora de partido.

Croacia, que en el Mundial estará en el Grupo L con Inglaterra, Panamá y Ghana, amenazó en la segunda parte con disparos al palo del delantero Petar Musa, quien ingresó tras el descanso.

Colombia dominó la posesión de la pelota y continuó atacando en busca del empate, pero careció de profundidad para trasladar su dominio al tanteador.

Lorenzo intentó revitalizar su ofensiva con la entrada de Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba, pero la defensa croata no concedió libertades.

En una etapa complementaria que tuvo hasta 16 modificaciones, el experimentado Luka Modric, quien aspira jugar su quinto Mundial, ingresó a 10 minutos del final y registró su partido 196 con su selección.

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FUENTE: AP