Entrevista AP: Valdano no ve sorpresas en el Mundial, chances de México en casa y Lamine nuevo rey

ARCHIVO - Jorge Valdano, el entonces director deportivo del Real Madrid, durante una rueda de prensa en Madrid, el 27 de enero de 2011. (AP Foto/Víctor R. Caivano) AP

Valdano, de 70 años, analizará el próximo Mundial para la cadena Telemundo desde México, donde hace 40 años fue testigo privilegiado en el campo de juego de las proezas de Diego Maradona .

Durante una entrevista con The Associated Press también reflexionó sobre las chances del “Tri” en casa para superar el listón de los octavos de final, el “duelo futbolístico” por el último baile de Lionel Messi y aventuró que la “técnica” más que el físico terminará por imponerse pese a las altas temperaturas que se esperan durante el certamen.

Valdano: Solo entrar al estadio Azteca para su reapertura ya me dio una emoción muy especial. Estamos hablando de un estadio tan imponente que uno no acaba de acostumbrarse. A su tamaño, a su magia y hasta su historia. Da la sensación que ahí andan los fantasmas de Pelé y Maradona (fallecidos en 2022 y 2020, respectivamente) todavía corriendo por la pradera. Reencontrarme con el Azteca 40 años después fue como volver a revivir aquello.

Valdano: De comentarista. Un traductor del juego, que es cada día más sofisticado, más metodológico. Cada día más difícil para el hincha. Los que hacemos comentario debemos hacer lo posible por simplificarlo. Y desde ahí me gusta leer el juego. Entender que éste no es sólo un problema táctico, sino de inspiración, un problema emocional, un problema técnico, un problema psicológico, que son muchos los factores que juegan y en cada partido hay alguno que destaca de manera especial. Lo que tenemos que hacer es estar atentos al nudo del partido. Desde ahí voy a hacer mi aporte.

AP: ¿Cómo ves a México, que tiene el gran desafío de superar el listón de los octavos de final después de 40 años? ¿La localía puede ser una motivación o volverse una carga?

Valdano: Las dos cosas pueden ocurrir. Nunca estuvo México tan cerca de generar un suceso como en sus propios mundiales (1970 y 1986). Lógicamente el efecto de la localía si se sabe utilizar puede ser euforizante, favorecer mucho la confianza de los jugadores, que es lo más importante que necesita el talento. Como México va a ser local en México y en Estados Unidos, ahí sí va a partir con cierta ventaja. Por otra parte ha perdido algún jugador por lesiones que deben haber sido un golpe para (el técnico Javier) Aguirre. Pero el equipo es competitivo, serio, le falta poder desequilibrar. Le falta el Lamine, el Messi de turno, que son los que te permiten ganar partidos que no mereces ganar. Me gustará ver a México en su ambiente y cómo hace para manejar el sistema nervioso que como local no es nada fácil.

AP: Siempre rodea a México esta idea de la falta de roce competitivo de sus futbolistas, que en su mayoría juegan en la liga mexicana. ¿Esto sigue siendo un techo para aspirar a llegar más lejos?

Valdano: Sí, de hecho creo que esa es la ventaja que le sacan Argentina, Uruguay, Brasil, incluso ahora Colombia y Ecuador que exportan a Europa muchos buenos jugadores y tienen un roce competitivo de primer nivel cada tres días. Eso lógicamente les da un espíritu competitivo que luego llevan a la selección. Les permite tener una autoridad que de otra manera sería muy difícil tener.

AP: Este mundial tendrá algunas particularidades: se jugará por primera vez en tres sedes, 48 equipos, más partidos, y el calor como un factor determinante sumado a que los jugadores vienen con una carga mayor de partidos por la inclusión de nuevas competencias como el Mundial de Clubes. ¿Tenemos que esperarnos alguna sorpresa o terminarán prevaleciendo las potencias de siempre?

Valdano: El desgaste con el que llegan y el calor con el que se van a encontrar y los viajes que también serán desgastantes, no ponen al físico en primer lugar sino a la técnica. Aquellos equipos que tengan jugadores capaces de dominar los partidos van a poder descansar con la pelota, pero para eso hacen falta tener mediocampistas de mucha categoría. Por eso pongo a Portugal y a España entre los grandes favoritos. Les sobran centrocampistas. En este Mundial el que tire pelotazos largos se suicida. No se pueden hacer esfuerzos continuados, muy largos, durante todo el partido porque pueden resultar mortales físicamente.

Un Mundial se juega sin revelar secretos. Todos los secretos ya nos los han contado el fútbol a través de las redes sociales, la televisión. Lo vemos todo, todo el tiempo. Podemos decir, “la sorpresa puede darla Marruecos”. Pero ya la dio en Qatar. Dejó de ser sorpresa, vemos que es un gran equipo. Tiene que haber otro equipo africano que pueda estar en las instancias finales del campeonato. Aquí la experiencia cuenta. Por eso en 100 años hay solo ocho campeones. Son muy pocos. Esas son las selecciones que entendemos como clásicas. Son las de toda la vida, las que tienen una gran cultura de fondo.

AP: Y entre los favoritos, ¿dónde está parada la Argentina? Ha revalidado su título de Copa América y clasificó primero en Sudamérica. Pero no ha tenido roce con rivales europeos en los últimos años.

Valdano: Argentina ha logrado lo mejor que puede lograr una selección: ser un equipo. Disperso porque nadie juega en Argentina, ni siquiera el entrenador (Lionel Scaloni) está en Argentina. Pero es un equipo con un liderazgo muy claro, que es el del entrenador y de Leo Messi y jugadores que no han perdido el hambre. Son jugadores que todavía tienen hambre competitivo y que además van a sumar experiencia. No olvidemos que la mayoría de ellos jugaron su primer Mundial en Qatar y lo ganaron. Ahora ya tienen roce mundialista y la experiencia en esto cuenta mucho. La pongo entre los favoritos indudablemente.

AP: ¿Tendremos una última gran función de Messi o emergerá un nuevo rey en este Mundial?

Valdano: Un nuevo rey ha empezado a emerger en España, la figura de Lamine Yamal. Vamos a ver su evolución personal que tiene que ver más con relacionarse con su fama planetaria y cómo va ,a ser capaz de resolver esas cuestiones que Messi ha resuelto muy bien, porque es una persona mucho más contenida y tranquila. Pero se trata de un jugador que tiene unas condiciones sobresalientes. Además, tiene 18 años y ya ha deslumbrado al mundo.

AP: Messi siempre ha sido un animal competitivo. Pero después de Qatar decidió mudarse a la MLS, una liga menos exigente. ¿Puede influir en su rendimiento?

Valdano: No creo, estos genios sacan la fiereza cuando las ocasiones lo piden. Y un Mundial lo pide. Él sabe hasta qué punto se juega ahí el honor y hasta qué punto puede comprometer el orgullo en cada pelota. No olvidemos que el Mundial de Qatar lo jugó caminando. Igualmente fue el jugador más desequilibrante. Él no necesita exprimirse físicamente para ser Messi, necesita exprimir su talento. Y si está inspirado, seguirá siendo igual de imparable que lo ha sido toda su vida.

AP: Como argentino y hombre de fútbol, ¿cómo transitas el duelo futbolístico por el que será el último Mundial de Messi? ¿Después de Maradona y Messi, hay margen para que en Argentina nazca un nuevo talento a sus alturas?

Valdano: Lo veo con pena y como la inevitabilidad del paso del tiempo, que es implacable. Argentina tiene una gran cultura de fondo. El jugador crece aprendiendo el oficio en la calle, en el club, en todos lados se futboliza y en todos lados aprende. Desde ese lugar es mucho más fácil que aparezca un genio y que el ambiente lo favorezca.

AP: Brasil llega silbando bajito. No deslumbra colectivamente. ¿Su diferencial está en el banco con un técnico de la trayectoria de Carlo Ancelotti?

Valdano: Ancelotti siempre ha silbado bajito y luego lo gana todo. Estuve con él hace poco. Lo veo muy confiado. Pero tiene que resolver un problema que no es habitual en Brasil: le sobran delanteros, tiene diez de nivel mundial, pero le faltan mediocampistas, laterales, y eso sí que va contra la tradición de Brasil. Eso va terminar en un 4-2-4 con cuatro defensas, que no extrañarían que sean todos centrales para ser más firmes atrás, y arriba jugar con la mayor cantidad de talentos posibles. Supongo Raphinha será uno, Vinicius, y ya veremos si llega Neymar. Hay varias incógnitas que debe resolver de acá al comienzo del Mundial. Pero es Brasil. Y no sólo merece respeto sino el temor cuando uno lo tiene enfrente.

AP: Y del Uruguay de Bielsa ¿qué se puede esperar?

Valdano: Lo que sabemos que es obligatorio en Uruguay: la garra charrúa, la competitividad extrema de todos sus jugadores que en los mundiales además la multiplican. Tiene algunos jugadores que han estado esta temporada en algún momento entre los top cinco del fútbol mundial como Federico Valverde. Sus jugadores aprenden a ganar desde que nacen. En otros países aprendemos a jugar desde que nacemos. En Uruguay desde que nacen y eso en los granes campeonatos suele asomar. A Uruguay más vale tomarlo en serio.

AP: ¿Cómo estás viendo la crisis del Real Madrid? La sequía de títulos, los cuestionamientos y todo el ruido interno ¿pueden afectar el desempeño de Mbappé, Valverde o Vinicius en el Mundial?

Valdano: No les va a pesar, a lo mejor físicamente porque vienen de una temporada muy desgastante, también en términos emocionales. Es mucho más desgastante perder que ganar. El que está feliz se desgasta menos. Son jugadores de mucha experiencia, de mucha personalidad, y cuando se ponen la camiseta de la selección empieza otra historia. Estoy convencido de que no habrá huellas de la frustración que han vivido esta temporada.

AP: Entonces Jorge, ¿las fichas hay que ponerlas en España y Portugal?

Valdano: También incluyo a Francia y Argentina, serían las selecciones que en principio me parecen más temibles. La única que todavía no fue campeón del mundo es Portugal, pero tiene buen número de jugadores interesantes y además con un roce competitivo muy fuerte. Varios de ellos juegan nada menos que en el PSG.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP