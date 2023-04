YouTube transmitirá Coachella 2023 con grandes como Rosalía y Bad Bunny

Te puede interesar: Cuatro recomendaciones para que los padres administren YouTube KidsMás de Coachella en YouTube

Desde sus casas, los seguidores de cada uno de los artistas invitados al evento podrán interactuar con ellos pues, según YouTube, permitirán que las audiencias puedan elegir la lista de canciones de cada artista, DJ y productor que vaya a realizar algún show en cualquiera de los escenarios.

Además, quienes tengan acceso a YouTube Premium antes del inicio de las presentaciones, podrán conocer más sobre sus artistas favoritos pues algunos tendrán “Pre fiestas exclusivas” en donde se podrá ver qué hace cada uno antes de iniciar un concierto: cómo eligen sus set lists, cábalas y qué hacen antes de salir al escenario.

Para los usuarios de YouTube Music, la plataforma también ha preparado una serie de listas de reproducción de canciones relacionadas con los artistas que se presentarán en Coachella. The Lineup, Desert Dance Floor, Generation Next, Coachella Legends, Field Daze, Golden Hours, y Road to the Desert son los nombres de las colecciones que ya están disponibles en esta plataforma.

Según las estimaciones, se espera que el evento de Coachella este año reúna a más de 250.000 personas por cada día que dure el evento en sus dos fines de semana, aunque podrían ser muchos más. Las transmisiones en simultáneo de YouTube también sumarán a más personas a la experiencia del festival.

FUENTE: Infobae