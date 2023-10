¿Yailin La Más Viral está embarazada de Tekashi 6ix9ine? Esto es lo que se sabe

Jordi Martin, un paparazzo que ha seguido a Shakira durante varios años, compartió un sorprendente detalle en una reciente entrevista en el Canal 1 de Colombia. Según Martin, alguien cercano a Yailin se puso en contacto con él para hacer una revelación importante. Dijo: "Hace unos días, una amiga íntima de Yailin me contactó, y esta misma persona me informó hace meses que Yailin estaba con Tekashi... me dijo que Yailin está embarazada de Tekashi". Martin confía plenamente en su fuente y asegura que la joven cantante de 21 años no podrá negar esta noticia, ya que el crecimiento de su vientre finalmente revelará el embarazo.

Por su parte, Yailin La Más Viral se ha pronunciado recientemente en un video tras los rumores de que Tekashi 6ix9ine la habría agredido. En el video, la reggaetonera aclaró que no fue víctima de violencia por parte de su novio. "Quiero aclararles que no he sido agredida ni verbal ni psicológicamente, yo estoy bien y nada, las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto", dijo Yailin en su comunicado. También mencionó que no suele aclarar rumores y que esto será la última vez que toque el tema públicamente. Finalizó diciendo: "A mí nadie me ha golpeado, nadie me ha hecho nada, y lo que viene es algo de música. Vamos a seguir trabajando, porque esto no es nada, vamos a superar esto".