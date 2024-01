"Wonka" recupera el 1er lugar en taquilla y Hollywood rebasa los 9.000 mdd en entradas en 2023

La taquilla del fin de semana de este Año Nuevo careció de un verdadero éxito de taquilla. A estas alturas del año pasado, “Avatar: The Way of Water” inundaba las salas de cine. Ahora, una amplia gama de películas —entre ellas “Aquaman and the Lost Kingdom”, “The Boys in the Boat”, “Migration”, “Ferrari”, “The Iron Claw” y “Anyone But You”— trataron de abrirse paso en la temporada más lucrativa del año.