Victoria Monét gana el premio a mejor nuevo artista en los Grammy

Monét, de 34 años, se impuso en la categoría ante Gracie Abrams, Fred Again.., Noah Kahan, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones y The War and Treaty. Emergió como una de las favoritas desde el principio, y reinó en las predicciones de The Associated Press para los Grammy, como la única nominada a mejor artista nuevo que también competía en las principales categorías generales: grabación del año.