Venezuela, protagonista inesperada de la alfombra roja de Starlite gracias a Ninoska Vásquez

Embed - Ninoska Vasquez A on Instagram: "SOS VENEZUELA • Dicen que la generosidad empieza por casa y era imposible asistir a la gala de @fundacionstarlite sin apoyar a mi país. Amo la moda y esta es una de las mejores que encontré para protestar de manera pacífica, haciendo un llamado a todos los entes internacionales que aboguen por la situación que vivimos. Cuando @michaelcostello llegó con mi vestido me sentí realmente triste porque era rojo y es un color que hoy NO me representa, le pedí llevar la bandera de mi país pero pidiendo ayuda y en menos de 5 horas mi vestido tenía un propósito verdadero, SERÁ SUBASTADO Dios está con nosotros y por ende la verdad. VENEZUELA LIBRE. Gracias a todo los que me apoyaron en esta causa, a mi novio @saavedravicente y mi equipo @michaelcostello @dulcehadithh @enmisabeth @davidbravobustos @alejandraghersi @alejandro.arrias @edgarlopezda @xixiyang @alexberrndo @jlo @sandrastarlite"

