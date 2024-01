Un glosario y playlist de música regional mexicana

ARCHIVO - El cantante mexicano Junior H durante su presentación en el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 1 de abril de 2023. La música regional mexicana se ha convertido en un fenómeno global en los primeros puestos de las listas de popularidad, rompiendo récords de streaming y alcanzando nuevas audiencias más allá de sus fronteras. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved