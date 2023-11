Un crucero inspirado en la figura y las canciones de Taylor Swift zarpará en 2024: ¿cuánto costará el viaje?

Una agencia de viajes ha lanzado la venta de boletos para un crucero temático inspirado en Taylor Swift , conocido como In My Era Cruise. Partiendo de Miami el 21 de octubre de 2024, undía después de que Taylor Swift termine su paso por Miami dentro de su Eras Tour. Este crucero de Royal Caribbean tiene como destino distintas paradas en Bahamas durante cuatro noches.

“Únete a nosotros para celebrar todo lo relacionado con Taylor, hacer nuevos amigos, disfrazarnos de nuestras épocas favoritas, intercambiar pulseras de la amistad y disfrutar de todo lo que este increíble barco tiene que ofrecer. Este crucero es para todos los fans, así que trae a tus mejores amigas, a tus mamás y papás, a tus bebés fans, y si necesitas a alguien con quien compartir habitación, ¡publícalo en nuestra página y pregunta!”, se lee en el grupo de Facebook del crucero.

Esta tendencia de empresas siguiendo la “Taylormania” no es única. Circle Line Cruise en Manhattan propuso un crucero de baile con temática de Taylor Swift en mayo, previo a un concierto de la artista en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un estudio de la compañía QuestionPro estimó que la gira Eras generó aproximadamente USD 5 mil millones de dólares para las economías locales. Asimismo, un informe del California Center for Jobs and the Economy calculó que solo la estancia de seis días de Swift en el SoFi Stadium de Inglewood aportaría unos USD 320 millones de dólares a la economía del condado.

En este contexto, la propia Taylor Swift parece ser la mayor beneficiaria, con sus seguidores dispuestos a gastar importantes sumas de dinero para verla en directo. Una análisis de Bloomberg News reportó que, gracias a la gira y a la película de concierto de la artista, Swift ha ingresado al club de los milmillonarios el mes pasado, con un patrimonio neto reportado de USD 1,100 millones de dólares.

