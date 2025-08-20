Ultrack se vuelve a tatuar después de 5 años y es en honor a Claudia Artiles

Compartir en:









El romance entre los influencers Claudia Artiles y Ultrack sigue dando de qué hablar. Esta vez, la pareja decidió sellar su historia de amor de una manera muy especial: con tatuajes dedicados el uno al otro, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Claudia optó por grabarse en el brazo izquierdo el nombre de Ultrack en letras mayúsculas negras, justo encima del tatuaje de su hijo Marlon, que se había realizado recientemente. Ante quienes cuestionaron su decisión, respondió sin titubeos: “Estoy feliz y viviendo mi vida, mi historia y mi camino”.

Ultrack, por su parte, volvió a tatuarse después de cinco años. En 2019 había inmortalizado el nombre de su hija Victoria en el pecho, y en esta ocasión decidió completar el homenaje a sus tres hijos con los nombres de Libertad y Jamer Ali. Pero el gesto más llamativo fue en la espalda: un impresionante tatuaje realista de la mirada de Claudia, que dejó impactados a miles de seguidores.

Screenshot 2025-08-20 at 4.28.25PM “Me tatué la cara de @claudiaartilesa”, escribió el influencer en Instagram junto a un video que muestra el proceso. El nivel de detalle y el simbolismo del tatuaje provocaron una avalancha de comentarios.

Las reacciones fueron diversas: mientras muchos calificaron el gesto como una muestra de amor verdadero —“Eso sí es amor de verdad”—, otros fueron más escépticos. “¿Y si terminan? ¿Qué hacen con los tatuajes?” o “Tatuarse el nombre de una pareja es de locos. Nunca se sabe”, se leía en algunas respuestas.

Claudia, lejos de preocuparse por las críticas, aseguró que los tatuajes forman parte de su proceso personal: “Aunque en mis brazos no tenía, sí tenía ocho tatuajes en mi cuerpo. Estoy viviendo mi camino”.

Entre detractores y admiradores, lo cierto es que Claudia y Ultrack parecen vivir un momento pleno. Felices, tatuados y sin miedo a las opiniones, la pareja demuestra que su amor, al menos por ahora, está marcado a flor de piel.