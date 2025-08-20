americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ultrack

Ultrack se vuelve a tatuar después de 5 años y es en honor a Claudia Artiles

Ultrack y Claudia Artiles, pareja de influencers, se tatúan en homenaje al otro. Claudia lleva el nombre de Ultrack, mientras que él plasma la mirada de Claudia en su espalda, causando furor en redes

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ULTRACK

El romance entre los influencers Claudia Artiles y Ultrack sigue dando de qué hablar. Esta vez, la pareja decidió sellar su historia de amor de una manera muy especial: con tatuajes dedicados el uno al otro, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Claudia optó por grabarse en el brazo izquierdo el nombre de Ultrack en letras mayúsculas negras, justo encima del tatuaje de su hijo Marlon, que se había realizado recientemente. Ante quienes cuestionaron su decisión, respondió sin titubeos: “Estoy feliz y viviendo mi vida, mi historia y mi camino”.

Ultrack, por su parte, volvió a tatuarse después de cinco años. En 2019 había inmortalizado el nombre de su hija Victoria en el pecho, y en esta ocasión decidió completar el homenaje a sus tres hijos con los nombres de Libertad y Jamer Ali. Pero el gesto más llamativo fue en la espalda: un impresionante tatuaje realista de la mirada de Claudia, que dejó impactados a miles de seguidores.

Screenshot 2025-08-20 at 4.28.25PM

“Me tatué la cara de @claudiaartilesa”, escribió el influencer en Instagram junto a un video que muestra el proceso. El nivel de detalle y el simbolismo del tatuaje provocaron una avalancha de comentarios.

Las reacciones fueron diversas: mientras muchos calificaron el gesto como una muestra de amor verdadero —“Eso sí es amor de verdad”—, otros fueron más escépticos. “¿Y si terminan? ¿Qué hacen con los tatuajes?” o “Tatuarse el nombre de una pareja es de locos. Nunca se sabe”, se leía en algunas respuestas.

Claudia, lejos de preocuparse por las críticas, aseguró que los tatuajes forman parte de su proceso personal: “Aunque en mis brazos no tenía, sí tenía ocho tatuajes en mi cuerpo. Estoy viviendo mi camino”.

Entre detractores y admiradores, lo cierto es que Claudia y Ultrack parecen vivir un momento pleno. Felices, tatuados y sin miedo a las opiniones, la pareja demuestra que su amor, al menos por ahora, está marcado a flor de piel.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
la diosa responde a flor de cuba: te puede llegar una carta de deportacion

La Diosa responde a Flor de Cuba: "Te puede llegar una carta de deportación"

Por Redacción América Noticias Miami
genio producer presenta su nuevo album feromonas

Genio Producer presenta su nuevo álbum "Feromonas"

ferrante desata polemica en redes al poner a bebeshito por encima de celia cruz y benny more

Ferrante desata polémica en redes al poner a Bebeshito por encima de Celia Cruz y Benny Moré

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Esposa de cubano detenido por ICE suplica que no lo deporten: Él es el todo de mi hija

Esposa de cubano detenido por ICE suplica que no lo deporten: "Él es el todo de mi hija"

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Ecuador, el jueves 31 de julio de 2025, en Quito. (AP Foto/Alex Brandon, Pool)

Corte de apelaciones permite a Trump poner fin al TPS para migrantes de Centroamérica y Nepal

Protestas en La Habana: cubanos bloquean calles por la escasez de agua potable

Protestas en La Habana: cubanos bloquean calles por la escasez de agua potable

Cajas con pesos cubanos son incautadas en Panamá y generan misterio sobre su destino

Cajas con pesos cubanos son incautadas en Panamá y generan misterio sobre su destino

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estrecha la mano de su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump ofrece garantías de que no se enviarán soldados estadounidenses para ayudar a Ucrania

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter