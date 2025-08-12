americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bebeshito

Ferrante desata polémica en redes al poner a Bebeshito por encima de Celia Cruz y Benny Moré

Roberto Ferrante desata polémica al afirmar que Bebeshito supera a Celia Cruz y Benny Moré como el mayor artista cubano, tras un exitoso concierto en Miami. Reacciones divididas en redes sociales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Bebeshito

El productor musical Roberto Ferrante, CEO de Planet Records, encendió el debate en redes sociales tras afirmar que Bebeshito —nombre artístico de Oniel— es “el más grande artista cubano de todos los tiempos”, superando incluso a íconos como Benny Moré y Celia Cruz.

La declaración se conoció el domingo, horas después de que el reguetonero llenara por completo el Kaseya Center de Miami el pasado sábado, uno de los escenarios más prestigiosos de la ciudad, donde reunió a miles de seguidores en un concierto multitudinario.

En una captura de un chat de WhatsApp compartida en su Instagram, Ferrante felicitó al cantante por “el gran éxito” y aseguró que su grandeza está “por encima de figuras históricas, tanto del presente como del pasado”. El mensaje, escrito en español, italiano e inglés, venía acompañado de una advertencia: “Ya sé que ahora lloverán críticas, pero poco me importa. Siento la necesidad de decir públicamente lo que pienso de este artista mío: un poco rebelde, pero sin duda visionario e histórico”.

Screenshot 2025-08-12 at 9.44.58AM

División de opiniones

La publicación no tardó en desatar una avalancha de comentarios. Algunos celebraron las palabras del productor, pero la mayoría reaccionó con críticas y rechazo a la comparación.

“Qué falta de respeto a la carrera y la historia de Celia y el Benny”, comentó un usuario. Otros añadieron: “Bebeshito es muy grande, pero Benny y Celia son palabras mayores”, “Fumaste de la buena” o “Más que Celia y Benny Moré, no por favor”. También hubo quienes ironizaron: “Ni que fuera Michael Jackson” o “Así empiezan las polémicas innecesarias”.

Algunos comentarios fueron más ácidos: “De toda la vida, el dueño de cada perro cree que el suyo es el mejor” o “Entre sustancias y tiempo libre, este señor tiene todas las papeletas para hablar así”.

Entre elogios, bromas y ataques, el post de Ferrante dejó claro que, para buena parte del público, colocar a Bebeshito al nivel —o por encima— de las leyendas de la música cubana es, cuando menos, una exageración difícil de justificar.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
genio producer presenta su nuevo album feromonas

Genio Producer presenta su nuevo álbum "Feromonas"

el atuendo que uso jlo tras ser comparada con una actriz porno

El atuendo que usó JLo tras ser comparada con una actriz porno

axel llega a espana con su gira 25 tour intimo

Axel llega a España con su gira "25 tour íntimo"

¿quien es rafael jimenez dan y como esta ligado a bad bunny?

¿Quién es Rafael Jiménez Dan y cómo está ligado a Bad Bunny?

Destacados del día

Hallan sin vida a Daylon Fleitas, cubano desaparecido en Hialeah desde el 3 de agosto

Hallan sin vida a Daylon Fleitas, cubano desaparecido en Hialeah desde el 3 de agosto

Palestinos desplazados caminan por un campamento improvisado en la playa de Ciudad de Gaza, el domingo 10 de agosto de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Israel negocia posible reubicación de palestinos de Gaza en Sudán del Sur

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en Washington el 30 de julio del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Inflación en EEUU sin cambios desde el mes pasado: aranceles contrarrestados por otros precios

Caos en el Consulado de España en La Habana pone en riesgo solicitudes de ciudadanía antes del fin de la Ley de Memoria Democrática

Caos en el Consulado de España en La Habana pone en riesgo solicitudes de ciudadanía antes del fin de la Ley de Memoria Democrática

ICE arresta en Washington D.C. a cubano con antecedentes penales en medio de una ofensiva contra inmigrantes ilegales

ICE arresta en Washington D.C. a cubano con antecedentes penales en medio de una ofensiva contra inmigrantes ilegales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter