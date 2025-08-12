Ferrante desata polémica en redes al poner a Bebeshito por encima de Celia Cruz y Benny Moré

Compartir en:









El productor musical Roberto Ferrante, CEO de Planet Records, encendió el debate en redes sociales tras afirmar que Bebeshito —nombre artístico de Oniel— es “el más grande artista cubano de todos los tiempos”, superando incluso a íconos como Benny Moré y Celia Cruz.

La declaración se conoció el domingo, horas después de que el reguetonero llenara por completo el Kaseya Center de Miami el pasado sábado, uno de los escenarios más prestigiosos de la ciudad, donde reunió a miles de seguidores en un concierto multitudinario.

En una captura de un chat de WhatsApp compartida en su Instagram, Ferrante felicitó al cantante por “el gran éxito” y aseguró que su grandeza está “por encima de figuras históricas, tanto del presente como del pasado”. El mensaje, escrito en español, italiano e inglés, venía acompañado de una advertencia: “Ya sé que ahora lloverán críticas, pero poco me importa. Siento la necesidad de decir públicamente lo que pienso de este artista mío: un poco rebelde, pero sin duda visionario e histórico”.

Screenshot 2025-08-12 at 9.44.58AM División de opiniones La publicación no tardó en desatar una avalancha de comentarios. Algunos celebraron las palabras del productor, pero la mayoría reaccionó con críticas y rechazo a la comparación.

“Qué falta de respeto a la carrera y la historia de Celia y el Benny”, comentó un usuario. Otros añadieron: “Bebeshito es muy grande, pero Benny y Celia son palabras mayores”, “Fumaste de la buena” o “Más que Celia y Benny Moré, no por favor”. También hubo quienes ironizaron: “Ni que fuera Michael Jackson” o “Así empiezan las polémicas innecesarias”.

Algunos comentarios fueron más ácidos: “De toda la vida, el dueño de cada perro cree que el suyo es el mejor” o “Entre sustancias y tiempo libre, este señor tiene todas las papeletas para hablar así”.

Entre elogios, bromas y ataques, el post de Ferrante dejó claro que, para buena parte del público, colocar a Bebeshito al nivel —o por encima— de las leyendas de la música cubana es, cuando menos, una exageración difícil de justificar.