Genio Producer presenta su nuevo álbum "Feromonas"

La presentación tuvo lugar el pasado jueves 24 de abril en Quinta Bar, ubicado en Las Mercedes, donde el artista compartió con medios, colegas y fans un adelanto de las once canciones que ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

“Feromonas” está compuesto por 11 temas: Deseos, Pocatela, Punto G, Afrodisíaco, Provocativa, Sexting, Magdalena, Insaciable, Clímax, Éxtasis y Alguna Cosa. Cada canción fusiona ritmos urbanos y electrónicos con letras que exploran el deseo, la sensualidad y las emociones más profundas.

El origen de este álbum se remonta a un accidente sufrido por el artista en Cancún, México, que lo obligó a pausar su carrera por un tiempo. “Este tiempo lo aproveché para crear este álbum hace tres años”, comenta Genio, destacando que la familia es la base de todo y un pilar que se refleja en su música.

El disco cuenta con colaboraciones junto a artistas nacionales e internacionales como Young Laroye, Maky (MX), Sebastian Rivero, Francesco Almonte, Monserratt, Andrés Hernández, Yndiana y Lil Netto. Además, junto a Studio Bros, rinde un emotivo homenaje al fallecido DJ Luis de Rosa.

Una nueva etapa: La Fabrik Music

Genio Producer también celebra el lanzamiento de su propio sello discográfico, La Fabrik Music, creado para apoyar a talentos emergentes y desarrollar grandes proyectos en la escena musical. Su trayectoria lo ha llevado a presentarse en reconocidos clubes y eventos internacionales, siempre apostando por la innovación y el crecimiento artístico.

Un evento con grandes aliados

El lanzamiento de “Feromonas” contó con el respaldo de marcas como Caroreña, Hatillo 360, Stweet, Quesos de Cabra, Chocolis, Tequeños Las Tías, Animaciones A4 y Marys Burger. En la producción participaron profesionales como el fotógrafo Alfredo Tovar y modelos de renombre, incluyendo a Fernanda González, Miss Tourism Universe 2022.

Lo que viene

Genio Producer adelantó que próximamente lanzará un nuevo álbum titulado “El Alquimista” y un concierto especial inspirado en “Feromonas”, prometiendo muchas sorpresas para su público.

El artista invita a todos a escuchar “Feromonas” y seguir sus novedades en Instagram @genioproducer.

Escucha el álbum aquí: Spotify – Genio Producer

