Tribunal chileno admite recurso contra espectáculo de Peso Pluma en Festival de Viña

ARCHIVO - El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. Un tribunal chileno admitió en enero de 2024 el recurso de amparo presentado por un diputado republicano para evitar que el cantante mexicano Peso Pluma actué en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, argumentando que fomenta la narcocultura, en una polémica que mantiene en suspenso su actuación. (Foto AP/Aurea Del Rosario)