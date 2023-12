Tini Stoessel y Sebastián Yatra volvieron a verse tras su separación: "Están hablando mucho"

Hace unos días Sebastián Yatra confirmó su separación de Aitana , la actriz y cantante española con la que estuvo saliendo el último tiempo. A raíz de esta ruptura, sorpresivamente se volvió a instalar en el ambiente un posible acercamiento entre el colombiano y su ex, Tini Stoessel, quien también está soltera luego de finalizar su noviazgo con Rodrigo De Paul.

Este martes, Paula Varela fue la encargada de contar los detalles que le llegaron al aire de Socios del Espectáculo el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece. “Estamos hablando del nuevo-viejo romance entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. ¿Cómo es esto? Él hace unos días blanqueó su separación de Aitana. Esto sorprendió mucho porque primero esta información no se filtró en la prensa, y después los protagonistas salieron a confirmar”, comenzó diciendo la panelista al aire del ciclo televisivo y sumó: “No había ningún rumor de esta separación, y cuando le preguntan, en los premios en Los Ángeles, él dice: estamos separados”.

“Esto le sorprendió a la periodista que le estaba haciendo la nota porque no había ningún rumor de esa separación. Y no solo eso, Yatra dijo ‘estamos separados hace un mes’. Vos viste que cuando dan fechas precisas es por algo, es porque están abriendo otra puerta. Algo se está por blanquear. Lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Tini Stoessel. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul”, agregó Varela.