The Rolling Stones presentan su nuevo sencillo “Angry” y anuncian nuevo álbum

“Hackney Diamonds”, el primer álbum de canciones inéditas de la banda en 18 años, incluye apariciones especiales de artistas como Lady Gaga, Paul McCartney y Stevie Wonder. Conmovedoramente, también incluye a Charlie Watts, el baterista incondicional de los Stones, que murió en 2021 después de casi seis décadas como integrante de la banda. Watts toca la batería en dos de las 12 canciones del álbum, grabadas en 2019, y Steve Jordan toca el resto.

Dentro del ornamentado foro, construido en 1901, donde alguna vez actuaron Charlie Chaplin y Stan Laurel, Jagger, de 80 años, Richards, de 79 y Wood, de 76, dieron detalles del primer álbum de estudio de los Stones con nuevas canciones desde “A Bigger Bang” de 2005.

“Angry” (Furioso) es el título del primer sencillo, pero Jagger dijo que no todas las canciones son furiosas. El álbum también incluye “canciones de amor, baladas y sonidos de estilo country”, dijo.

Grabado en diciembre y enero en estudios de todo el mundo, el álbum tiene a los Stones en equipo con el productor galardonado con el Grammy Andrew Watt, quien ayudó a convocar a la lista estelar de invitados, en la que también destaca el ex Stone Bill Wyman.

Jagger dijo que Lady Gaga, quien canta en “Sweet Sound of Heaven”, estaba grabando en un estudio contiguo cuando los Stones se encontraban en Los Ángeles y terminó en el álbum después de que ella se acercó a saludar.

“Entró a mi lado y comenzamos a cantar juntos”, dijo Jagger a The Associated Press tras bambalinas. “Ella la cantó en vivo y luego la arreglamos un poco”.

La banda proyectó el video de “Angry”, que tiene el sonido clásico y electrizante de ritmo medio de los Stones. El video presenta a la estrella de “Euphoria”, Sydney Sweeney, cantando y bailando por Sunset Boulevard de Los Ángeles montada en un convertible rojo, mientras en el fondo hay vallas publicitarias animadas con los Stones en sus distintas épocas.

En cuanto a la razón por la que la banda esperó casi dos décadas entre sus álbumes, Richards dijo que se debió principalmente a Jagger.

“Cuando tienes un cantante que quiere cantar, lo tomas y lo arrojas al estudio”, dijo Richards a AP. El guitarrista agregó que cuando efectivamente entraron al estudio, las canciones brotaron con “energía y urgencia”.

Jagger bromeó diciendo esta larga pausa se debió a la pereza.

“No quiero ser presumido, pero no habríamos sacado este álbum si no nos hubiera gustado mucho”, dijo Jagger. “Dijimos que teníamos que hacer un disco que realmente nos encantara a nosotros mismos”.

“Estamos muy complacidos con él, no somos arrogantes al respecto, pero esperamos que a todos les guste”.

“Hackney Diamonds” es un término de argot para referirse a vidrios rotos, y la banda también llamó la atención de sus fans con un anuncio en el periódico local Hackney Gazette de un negocio ficticio de reparación de vidrios: “When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows” (Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas, un juego de palabras con otro éxito de la banda, “Gimme Shelter”).

Jagger dijo que la frase evocaba a “cuando te rompen el parabrisas el sábado por la noche en Hackney y todos los pedazos están en la calle”.

Richards dijo que la banda dio con el título después de “probar ideas alrededor de la mesa, y pasamos de ‘Hit and Run’ (golpea y huye) a ‘Smash and Grab’ (rompe y toma), y de alguna manera entre eso se nos ocurrió ‘Hackney Diamonds’”.

Fue apropiado, dijo, porque los Stones son una banda de Londres, aun que ninguno de ellos es de Hackney.

El fan brasileño Taric Fioravanti, de Sao Paulo, era uno de muchos que hicieron fila para ver un poquito de la banda.

“Amo a estos muchachos”, dijo. “Keith Richards es uno de los mayores héroes de la guitarra en la historia del rock”.

“Tienen 80 años. La mayoría de las bandas dejan de hacer música nueva” a esa edad, agregó.

Fundada en 1962, The Rolling Stones no muestran señales de querer retirarse. La banda realizó una gira por Europa para celebrar su 60 aniversario en 2022 y Wood dijo que tienen una gira americana “esbozada” para el próximo año.

Wood dijo que retirarse sería “imposible”.

“Hay que seguir tocando”, dijo.

