‘The Marvels’ decepciona en la taquilla

En esta imagen proporcionada por Disney, Iman Vellani como Ms. Marvel, de izquierda a derecha, Brie Larson como Capitana Marvel, y Teyonah Parris como la Capitana Monica Rambeau en una escena de "The Marvels". (Laura Radford/Disney-Marvel Studios vía AP) © MARVEL 2023

La crítica no fue excelente (62% en Rotten Tomatoes) y tampoco fue muy entusiasta la reacción del público. “The Marvels” es apena las tercera película MCU que recibe una “B” del público según CinemaScore, después de “Eternals” y “Ant-Man and the Wasp: Quantamania”.