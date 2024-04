“Temía por mi vida”: Orlando Bloom va al deporte extremo en televisión

Esta imagen publicada por Peacock muestra a Orlando Bloom en un episodio de la serie de televisión "Orlando Bloom: To the Edge". (Casey Durkin/Peacock via AP) ™ © 2022 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.

Esta imagen publicada por Peacock muestra a Orlando Bloom en un episodio de la serie de televisión "Orlando Bloom: To the Edge". (Casey Durkin/Peacock via AP) ™ © 2022 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.

Esta imagen publicada por Peacock muestra a Chris Copeland, izquierda, y Orlando Bloom en un episodio de la serie de televisión "Orlando Bloom: To the Edge". (Casey Durkin/Peacock via AP) ™ © 2022 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.

En esta imagen publicada por Peacock, Orlando Bloom en un episodio de la serie de televisión "Orlando Bloom: To the Edge". (Casey Durkin/Peacock via AP) ™ © 2022 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.

En esta imagen publicada por Peacock, Chris Copeland, de izquierda a derecha, Orlando Bloom, y Luke Aikins en un episodio de la serie de televisión "Orlando Bloom: To the Edge". (Casey Durkin/Peacock via AP) ™ © 2022 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.

Katy Perry, izquierda, y Orlando Bloom llegan a la 10ma ceremonia del Premio Breakthrough el sábado 13 de abril de 2024, en el Museo de la Academia de Cine en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) 2024 Invision

Orlando Bloom llega a la 10a ceremonia del Premio Breakthrough el sábado 13 de abril de 2024, en el Museo de la Academia de Cine en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) 2024 Invision