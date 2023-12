Taylor Swift recordó su pelea con Kanye West y Kim Kardashian y aseguró que la "hundió psicológicamente"

La historia de West y Swift comenzó en 2009, cuando la entonces artista de tan sólo 20 años, subió al escenarios de los MTV Video Music Awards para recoger su premio a Mejor Videoclip Femenino por su tema You Belong To Me. Mientras daba su mensaje de aceptación, Kanye West irrumpió y despotricó contra Taylor y la premiación asegurando que Single Ladies (Put A Ring On It) de Beyoncé se merecía el premio.