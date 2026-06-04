Alofoke lanza advertencia a República Dominicana: "Si Cuba se abre al mundo, Punta Cana sufrirá"

El empresario e influencer dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, afirmó que una eventual apertura política y económica de Cuba transformaría por completo el mapa turístico del Caribe y podría representar un desafío para destinos consolidados como Punta Cana.

Las declaraciones fueron realizadas en un video publicado en TikTok que rápidamente generó miles de reacciones entre cubanos y dominicanos.

Según Matías, la combinación de playas, ubicación geográfica, historia y atractivo internacional convertiría a Cuba en uno de los principales destinos turísticos de la región si desaparecen las restricciones asociadas al actual sistema político de la isla.

Durante su análisis, Alofoke aseguró que el interés global por visitar una Cuba abierta al mundo sería enorme.

“Cuando Trump rompa Cuba y sea liberada, nosotros no tenemos las playas de Cuba. Cuba va a ser una gran oportunidad de negocio”, expresó.

El comunicador sostuvo que millones de turistas podrían redirigir sus viajes hacia la isla motivados por la curiosidad de conocer un país que permaneció cerrado durante décadas.

“Cuando la dictadura de Cuba caiga habrá problemas aquí. Cuando comiencen a invertir en hoteles, la gente no va a querer saber nada de Punta Cana, van a ir a Cuba”, afirmó.

El potencial turístico cubano vuelve al centro del debate

Las declaraciones reavivaron un debate recurrente entre expertos y empresarios del sector turístico caribeño: el enorme potencial económico que podría desarrollar Cuba en un escenario de apertura total al capital internacional.

Con más de 5.700 kilómetros de costa, cientos de playas vírgenes y una infraestructura hotelera desarrollada durante décadas, la isla es vista por muchos analistas como uno de los mercados turísticos con mayor potencial de crecimiento en el hemisferio occidental.

Alofoke destacó además que Cuba posee una extensión territorial considerablemente superior a la de República Dominicana y cuenta con atractivos históricos, culturales y naturales capaces de captar millones de visitantes.

Cubanos reaccionan con esperanza en redes sociales

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción entre usuarios cubanos que comentaron el video en redes sociales.

Muchos interpretaron las palabras del influencer como una muestra de confianza en el potencial económico de la isla una vez que desaparezcan las restricciones actuales.

“Dios quiera que llegue ese día”, escribió un usuario. Otros señalaron que una Cuba abierta al mundo podría convertirse en uno de los destinos más visitados del Caribe.

Cuba y República Dominicana: dos destinos cada vez más conectados

El pronunciamiento de Alofoke ocurre en un contexto de creciente presencia cubana en República Dominicana.

Durante los últimos años, miles de ciudadanos cubanos se han establecido en territorio dominicano, consolidando vínculos económicos, familiares y comerciales entre ambos países.

Al mismo tiempo, el turismo continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la economía dominicana, razón por la cual cualquier transformación significativa en el mercado turístico regional es observada con atención por empresarios e inversionistas.

Más allá del turismo: el futuro económico de una Cuba abierta

Para numerosos observadores, el análisis de Alofoke trasciende la industria turística y plantea una interrogante mucho más amplia: cómo cambiaría el equilibrio económico del Caribe si Cuba lograra integrarse plenamente a los mercados internacionales después de más de seis décadas de economía centralizada.

La posibilidad de inversiones extranjeras masivas, expansión hotelera, desarrollo inmobiliario y crecimiento del sector privado sigue siendo uno de los escenarios más debatidos cuando se analiza el futuro de la isla.