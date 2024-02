Taylor Swift celebra con Kelce y amigos el triunfo de los Chiefs en el Super Bowl

Taylor Swift besa al tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce tras la victoria ante los 49ers de San Francisco en el Super Bowl 58, el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/Brynn Anderson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce (87) habla con Taylor Swift después del Super Bowl 58 de la NFL contra los 49ers de San Francisco el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 25-22. (Foto AP/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift abraza al tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce (87) después del Super Bowl 58 de la NFL contra los 49ers de San Francisco el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 25-22. (AP Photo/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift besa al tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce (87) después del Super Bowl 58 de la NFL contra los 49ers de San Francisco el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 25-22. (Foto AP/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift abraza al tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce (87) después del Super Bowl 58 de la NFL contra los 49ers de San Francisco el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 25-22. (Foto AP/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ice Spice, de izquierda a derecha, Ashley Avignone, Taylor Swift y Blake Lively reaccionan durante la primera mitad del Super Bowl 58 de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Donna Kelce ve el partido tras ellas. (Foto AP/David Becker) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift camina con Donna Kelce en el campo tras el Super Bowl 58 de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 25-22. (AP Photo/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift celebra con Ashley Avignone, Ice Spice y Blake Lively en la segunda mitad del Super Bowl 58 de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City el 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Foto AP/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift ve la celebración en el campo tras el Super Bowl 58 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 25-22 contra los 49ers. (Foto AP/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved