Taylor Swift anuncia nuevo álbum y rompe récord en los Grammy

“And so I enter into evidence / My tarnished coat of arms / My muses, acquired like bruises / My talismans and charms / The tick, tick, tick of love bombs / My veins of pitch black ink” (Y así entro en evidencia / Mi empañado escudo de armas / Mis musas, adquiridas como moretones / Mis talismanes y amuletos / El tic, tic, tic de las bombas de amor / Mis venas de tinta negra), decía lo que parecía ser la letra de una canción escrita a mano, publicada después de la portada del álbum.