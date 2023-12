Taika Waititi sobre “Next Goal Wins” y su lucha por escapar de Hollywood

El director Taika Waititi posa para un retrato para promover su película "Next Goal Wins" durante el Festival Internacional de Cine de Toronto el 11 de septiembre de 2023 en Toronto. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP) 2023 Invision

“Creo que todas mis películas son películas que hacen sentir bien, pero me parece que eso cada vez más se está volviendo menos normal y más arriesgado”, dice Waititi. “Lo cual no tiene mucho sentido porque vas al cine para escapar”.

WAITITI: Realmente no veo tantas películas de deportes. Diría que me gustan, pero realmente no recuerdo muchas.

AP: ¿Ni “Any Given Sunday” (“Un domingo cualquiera”)? La citas en la película.

WAITITI: Recuerdo que era muy larga. Muy larga y con muchas tomas con zoom. No, me gusta esa película. Creo que “Cool Runnings” (“Elegidos para el triunfo”) es probablemente la que más se acerca.

AP: Tu última película de “Thor” desmanteló la masculinidad y las convenciones de superhéroes, y “Next Goal Wins” parece igualmente desinteresada en las tradiciones de las películas deportivas.

WAITITI: Sí. Bueno, mi segunda película (“Boy”) es una especie de película familiar deconstruida y anti hacerte sentir bien. Es simplemente una comedia sobre el abuso infantil. Supongo que “What We Do in the Shadows” (“Lo que hacemos en las sombras”) es lo mismo. Simplemente, trato de luchar contra lo que sería el cine normal o cuál sería la idea normal de lo que debería ser esa película. Me interesa el fútbol, pero no me apasiona. No me importa como me importan las historias sobre personas, las historias sobre la familia.

AP: Tus películas vuelven a menudo a la idea de familia. Has dicho que tu noción de familia no está definida por la sangre.

WAITITI: Tengo una gran familia, pero un par de amigos están mucho más cerca de mí que cualquiera de mi familia. Para mí, esta idea de que la familia de sangre es tan importante proviene de cuando las aldeas eran pequeñas y la gente en Europa estaba obsesionada con mantener viva la línea de sangre. Simplemente, ya no creo que sea algo tan importante. La adopción es algo grandioso porque no se trata de quién vienes, sino de quién te cría. Adoptas a un niño, se convierte en una versión tuya por las cosas que le enseñas y cómo lo crías.

AP: ¿Hubo algo en tu educación que te llevó a sentirte así?

WAITITI: Tener mis propios hijos solidificó esta corazonada que tenía. Parte de esto surge de preguntarnos por qué todavía hay racismo y cómo todavía hay quien educa a los niños para que sean homofóbicos. Está claro que son las familias las que perpetúan las ideas que les enseñaron. Sólo esperas que los ciclos cambien lo suficiente y se rompan lo suficiente a medida que la sociedad avanza. Si simplemente crías a tus hijos para que no sean anti-gay, es probable que tus hijos no lo sean. Es realmente fácil.

AP: Junto con la serie “Reservation Dogs”, que ayudaste a crear, “Next Goal Wins” captura a los pueblos indígenas de una manera celebratoria y menos seria de lo que vemos a menudo en las películas.

WAITITI: Por una buena razón, es necesario que haya respeto. Pero creo que los polinesios, los pasifika, somos muy autocríticos. Nos gusta reírnos de nosotros mismos. Si esto fuera hecho por un occidental o fuera una película dirigida por blancos, sería demasiado respetuosa del tipo de toros empalagosos... Ésa es la razón por la que los nativos americanos han sido tergiversados durante tanto tiempo en el cine. No es porque no sea una representación auténtica de su apariencia. Siempre se los retrata como personajes estoicos, misteriosos, tranquilos y sabios que hablan con sabios consejos transmitidos por sus antepasados. Es como, Dios, qué existencia más aburrida si esa es la forma en que vives. Y no es la forma en que vivimos. Por eso creo realmente que las películas sobre culturas deben ser realizadas por personas de esa cultura o que al menos hayan vivido en esa cultura.

AP: ¿Cómo fue reunir un elenco de actores en su mayoría indígenas para una producción filmada en Hawái?

WAITITI: Poder nadar mientras estás filmando e ir a la playa antes del trabajo y después del trabajo cuando el sol se pone y estás perdiendo luz, ir a casa, jugar con los niños, cenar. Ahora entiendo por qué Adam Sandler hizo todas esas películas en Hawái. A mucha gente le gusta torturarse a sí misma en el cine. Quieren ir a vivir en la nieve, comer cadáveres y vivir la experiencia. Yo no. Crecí superpobre y no quiero volver a hacer eso. Básicamente, odio trabajar y quiero jubilarme, pero si tengo que trabajar, lo haré lo más placentero posible.

AP: Pero trabajas todo el tiempo.

WAITITI: Sí, pero ¿lo hago? La gente dice que trabajo todo el tiempo. Sólo yo sé la verdad. Escucha, tu nombre puede aparecer en muchos titulares sobre el trabajo que aparentemente estás haciendo. No significa que lo estés haciendo. Tener algún comunicado de prensa sobre mi participación en un proyecto significa que alguien más está haciendo el trabajo. No soy yo quien hace el trabajo.

AP: ¿Estás diciendo que no estás haciendo una película de “Star Wars”?

WAITITI: No digo nada de nada. No tengo ninguna de estas conversaciones porque no me lo permiten. Me muero de ganas de que termine la huelga pero, hablando egoístamente, esto probablemente ha sido lo mejor para mí en términos de tomarme un descanso. Necesitaba que me obligaran a dejar de trabajar por un tiempo.

AP: ¿Cómo has empleado tu tiempo?

WAITITI: De vez en cuando pienso en ideas que tal vez quiera hacer. Y luego muy rápidamente me canso mucho, sólo de pensar en ellas, y me quedo dormido o encuentro cualquier otra cosa en el mundo que hacer que no sea un trabajo. Este verano estuve en Europa, disfrutando del sol, de vuelta en las playas. Es todo lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Ir a la playa. Crecí en las playas y luego trabajé durante tanto tiempo sin tener la oportunidad de volver a la playa hasta esta película. Probablemente, esto es lo que me lo recordó, al igual que el personaje de Michael que aprende que hay más en la vida que el fútbol, que hay más en la vida que el cine. Hay más en la vida que estar en la industria del entretenimiento. Crees que va a ser genial: qué gran vida será en el mundo del espectáculo. Hollywood es simplemente gente triste comiendo comida tibia en cajas de cartón en oficinas con ventanas que dan a otras oficinas.

AP: ¿Pero has empezado a pensar si necesitas seguir trabajando?

WAITITI: ¡Oh! Ya sé que no (lo necesito). Mi plan ya es básicamente encontrar la forma de renunciar. (Risas) Descubrir cómo puedo dejar de hacer algo cómodamente. Lo que tengo que hacer es coger un trozo grande de madera y un poco de papel de lija y simplemente lijarlo. Seguir lijándolo todos los días hasta que me muera. En mi patio trasero mirando al mar. “¡Voy a salir a lijar mi trozo de madera, cariño!”

