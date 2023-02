Shakira publica espeluznante video con una letra que habla de asesinar a su ex, de que su nueva novia es la próxima

- Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida. Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón. Son tan madura, soy tan madura, soy tan madura que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres.

- No quiero a ninguno, solo te quiero a ti. Si yo no puedo tenerte, nadie debería, Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?. Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola.