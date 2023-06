Shakira y Hamilton, nueva pareja, según la revista People

Todo comenzó tras su encuentro en Miami con motivo de la carrera que se corre allí. En primer lugar, se vio a Shakira con Tom Cruise , pero luego apareció Hamilton en escena. Fue el medio Six Paige el primero que publicó dicha información. Pero cuando todo parecía quedar en un rumor, también fueron vistos juntos en el Gran Premio de España de F1 en Barcelona.

Pero la cosa no queda ahí, ya que el pasado 10 mayo se les volvió a ver juntos, tres días después del Gran Premio de Miami. Además, el piloto no dudó en dejar algunas pistas en una de sus entrevistas recientes: "Necesito encontrar una latina para mí". Un claro gesto hacia la colombiana que ha enloquecido a sus fans. Aunque no se han pronunciado en redes sociales, todo parece indicar que están juntos, además, comparten varias aficiones como tocar la guitarra, tocar el piano o el surf.