Shakira se bajó de la tarima para evitar que fans grabaran debajo de su falda, pero fue muy tarde (VIDEO)

Shakira (47 años) protagonizó un inesperado giro durante una fiesta en Miami, donde se encontraba celebrando el inicio de su esperada gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran' junto a sus amigas Danna Paola (29 años), Anitta (31 años), Lele Pons (28 años) y Winnie Harlow (30 años). La velada, que prometía ser un derroche de glamour y ritmo, se vio opacada por un incidente incómodo que desvió la atención de la celebración.

Mientras Shakira se movía con soltura sobre la tarima, un desconocido intentó capturar imágenes desde un ángulo no deseado, intentando grabar bajo su vestido. La reacción inmediata de la artista fue ajustar discretamente su atuendo y hacer un gesto claro para que cesara la grabación. No obstante, la situación no pasó desapercibida para sus amigos, quienes notaron su incomodidad.