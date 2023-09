¿Shakira lanza indirecta a su exsuegro en la nueva canción "El Jefe"?

Shakira ha hecho honor a la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y sólo ha cosechado éxitos desde su separación de Gerard Piqué , quien además es el padre de sus hijos Sasha y Milan.

Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video)">

“Dicen que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro, que no pisa sepultura”, se escucha en parte de la producción musical de la colombiana.