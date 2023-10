Sebastián Yatra y Danna Paola serán presentadores de los Latin Grammy

ARCHIVO - Christian Nodal interpreta "Cuando me de la gana" en la 23a entrega anual del Latin Grammy en la arena Mandalay Bay Michelob Ultra el 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Nodal se presentará en un número musical en los Latin Grammy, que se entregarán el 16 de noviembre en Sevilla, España. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Invision

ARCHIVO - El cantante de música regional mexicana Carin León posa para un retrato durante una entrevista en la Ciudad de México el miércoles 17 de mayo de 2023. León se presentará en un número musical en los Latin Grammy, que se entregarán el 16 de noviembre en Sevilla, España. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved