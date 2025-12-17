Ruptura y polémica en Las locuras de Miguelín: La Flaca Verónica saca a Juliette Valle del pódcast y confiesa: "Me sentía incómodo"

El fin de la relación sentimental entre La Flaca Verónica y Juliette Valle también marcó el quiebre de su vínculo profesional dentro de uno de los pódcasts más vistos del entretenimiento cubano en YouTube.

El amor y el trabajo dejaron de ir de la mano para La Flaca Verónica (Eduardo) y Juliette Valle , una de las parejas más seguidas del ecosistema digital cubano. Semanas después de confirmar su ruptura amorosa, el influencer anunció que Juliette no continuará en el pódcast “De La Vida” , parte del canal Las locuras de Miguelín , decisión que desató un intenso debate en redes sociales.

El anuncio se realizó en pleno episodio del programa , sorprendiendo a seguidores y generando una avalancha de reacciones.

Durante la grabación, La Flaca Verónica explicó con tono sereno los motivos detrás de la salida de su expareja:

Embed - un_martitodurako8_live_oficial on Instagram: " AYER LA COSA SE OTOOORNOOO MUCHOO "

“Como ustedes saben, Juliette y yo ya no estamos, y por lo tanto decidimos que ella no va a seguir en el programa. Espero que la apoyen a ella en todos sus proyectos igual que ustedes nos apoyan a nosotros”.

El influencer dejó claro que la decisión no estuvo exenta de dolor, pero que respondía a una realidad emocional que ya no podía sostenerse frente a cámaras.

Miguelín aclara el contexto y anuncia nuevos proyectos

El creador del canal, Miguelín, intervino para aportar contexto y calmar los ánimos:

“Eduardo tiene la potestad sobre el pódcast. Juliette no tenía problema en grabar, yo tampoco, pero nadie puede imponerle a Eduardo que ella esté aquí”.

Miguelín también reveló que Juliette Valle no se desvincula completamente del canal, ya que formará parte de un nuevo programa femenino, junto a Laurita, La Melliza y una cuarta integrante que podría ser Amanda Camaraza. El estreno está previsto para enero.

“No me sentía cómodo”: La Flaca rompe el silencio en Instagram

Horas después del episodio, La Flaca Verónica profundizó en el tema a través de sus historias de Instagram, donde habló con total franqueza sobre el impacto emocional de la ruptura:

“Para nadie fue fácil. Yo no me sentía cómodo. Cada vez que nos fajábamos, yo faltaba al pódcast… ya había faltado después de esta última ruptura”.

El influencer rechazó las críticas que lo acusan de inmadurez o falta de profesionalismo:

“La gente enseguida dice que es inmadurez, pero no saben lo que es pasar por eso. No quiero hacerle daño a ella ni al proyecto”.

Además, pidió a sus seguidores no atacar a terceros:

“Si quieren atacar a alguien, háganlo conmigo. Miguelito, Laurita, La Melliza ni Ernesto tienen culpa”.

Juliette Valle: silencio público y nuevos comienzos

Por su parte, Juliette Valle ha optado por guardar silencio público tras su salida de “De La Vida”. Actualmente, concentra sus energías en nuevos proyectos profesionales, entre ellos:

Su participación en el nuevo pódcast femenino

El lanzamiento de su propia marca de ropa, con la que busca consolidar una nueva etapa personal y laboral

Su salida marca el cierre definitivo de una relación mediática que estuvo llena de reconciliaciones, rupturas y exposición constante ante miles de seguidores.

Un punto de inflexión para Las locuras de Miguelín

La decisión de separar los caminos profesionales de La Flaca Verónica y Juliette Valle confirma que las relaciones personales dentro de proyectos mediáticos pueden convertirse en un desafío difícil de sostener.

Mientras tanto, Las locuras de Miguelín continúa consolidándose como una de las plataformas de entretenimiento cubano más vistas en YouTube, combinando humor, controversia y emociones reales que conectan con su audiencia.