americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Flaca Verónica

Ruptura y polémica en Las locuras de Miguelín: La Flaca Verónica saca a Juliette Valle del pódcast y confiesa: "Me sentía incómodo"

La Flaca Verónica confirma la salida de Juliette Valle del pódcast “De La Vida” tras su ruptura. “No me sentía cómodo”, confesó el influencer. Juliette inicia nuevos proyectos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Juliette Valle

El fin de la relación sentimental entre La Flaca Verónica y Juliette Valle también marcó el quiebre de su vínculo profesional dentro de uno de los pódcasts más vistos del entretenimiento cubano en YouTube.

El amor y el trabajo dejaron de ir de la mano para La Flaca Verónica (Eduardo) y Juliette Valle, una de las parejas más seguidas del ecosistema digital cubano. Semanas después de confirmar su ruptura amorosa, el influencer anunció que Juliette no continuará en el pódcast “De La Vida”, parte del canal Las locuras de Miguelín, decisión que desató un intenso debate en redes sociales.

El anuncio se realizó en pleno episodio del programa, sorprendiendo a seguidores y generando una avalancha de reacciones.

Embed - un_martitodurako8_live_oficial on Instagram: " AYER LA COSA SE OTOOORNOOO MUCHOO "
View this post on Instagram

El anuncio en cámara: una decisión “difícil pero necesaria”

Durante la grabación, La Flaca Verónica explicó con tono sereno los motivos detrás de la salida de su expareja:

“Como ustedes saben, Juliette y yo ya no estamos, y por lo tanto decidimos que ella no va a seguir en el programa. Espero que la apoyen a ella en todos sus proyectos igual que ustedes nos apoyan a nosotros”.

El influencer dejó claro que la decisión no estuvo exenta de dolor, pero que respondía a una realidad emocional que ya no podía sostenerse frente a cámaras.

Miguelín aclara el contexto y anuncia nuevos proyectos

El creador del canal, Miguelín, intervino para aportar contexto y calmar los ánimos:

“Eduardo tiene la potestad sobre el pódcast. Juliette no tenía problema en grabar, yo tampoco, pero nadie puede imponerle a Eduardo que ella esté aquí”.

Miguelín también reveló que Juliette Valle no se desvincula completamente del canal, ya que formará parte de un nuevo programa femenino, junto a Laurita, La Melliza y una cuarta integrante que podría ser Amanda Camaraza. El estreno está previsto para enero.

“No me sentía cómodo”: La Flaca rompe el silencio en Instagram

Horas después del episodio, La Flaca Verónica profundizó en el tema a través de sus historias de Instagram, donde habló con total franqueza sobre el impacto emocional de la ruptura:

“Para nadie fue fácil. Yo no me sentía cómodo. Cada vez que nos fajábamos, yo faltaba al pódcast… ya había faltado después de esta última ruptura”.

El influencer rechazó las críticas que lo acusan de inmadurez o falta de profesionalismo:

“La gente enseguida dice que es inmadurez, pero no saben lo que es pasar por eso. No quiero hacerle daño a ella ni al proyecto”.

Además, pidió a sus seguidores no atacar a terceros:

“Si quieren atacar a alguien, háganlo conmigo. Miguelito, Laurita, La Melliza ni Ernesto tienen culpa”.

Juliette Valle: silencio público y nuevos comienzos

Por su parte, Juliette Valle ha optado por guardar silencio público tras su salida de “De La Vida”. Actualmente, concentra sus energías en nuevos proyectos profesionales, entre ellos:

  • Su participación en el nuevo pódcast femenino

  • El lanzamiento de su propia marca de ropa, con la que busca consolidar una nueva etapa personal y laboral

Su salida marca el cierre definitivo de una relación mediática que estuvo llena de reconciliaciones, rupturas y exposición constante ante miles de seguidores.

Un punto de inflexión para Las locuras de Miguelín

La decisión de separar los caminos profesionales de La Flaca Verónica y Juliette Valle confirma que las relaciones personales dentro de proyectos mediáticos pueden convertirse en un desafío difícil de sostener.

Mientras tanto, Las locuras de Miguelín continúa consolidándose como una de las plataformas de entretenimiento cubano más vistas en YouTube, combinando humor, controversia y emociones reales que conectan con su audiencia.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
¿quien miente? sandro castro responde a samantha espineira y reafirma que si estuvo con ella: paso antes de la pandemia

¿QUIÉN MIENTE? Sandro Castro responde a Samantha Espineira y reafirma que sí estuvo con ella: "Pasó antes de la pandemia"

Por Redacción América Noticias Miami
Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

estalla la polemica: samantha espineira desmiente a sandro castro tras insinuar que se acosto con ella

ESTALLA LA POLÉMICA: Samantha Espineira desmiente a Sandro Castro tras insinuar que se acostó con ella

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante Selena, aparece frente a los trajes que usó Selena en Corpus Christi, Texas, el 24 de junio de 2011. (Foto AP/Paul Iverson, archivo)

Muere Abraham Quintanilla Jr., el padre de Selena y guardián de su legado

Destacados del día

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter