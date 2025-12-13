Muere Abraham Quintanilla Jr., el padre de Selena y guardián de su legado

ARCHIVO - Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante Selena, aparece frente a los trajes que usó Selena en Corpus Christi, Texas, el 24 de junio de 2011. (Foto AP/Paul Iverson, archivo) AP2006

El patriarca de la familia Quintanilla falleció a los 86 años; su hijo A.B. confirmó la noticia

Abraham Isaac Quintanilla Jr. , padre de la icónica cantante Selena Quintanilla y figura clave en el desarrollo de su carrera, falleció a los 86 años , según confirmó su hijo Abraham “A.B.” Quintanilla III a través de una emotiva publicación en Instagram este sábado.

“ Con el corazón adolorido les informo que mi papá falleció hoy ”, escribió A.B., acompañando el mensaje con una fotografía de su padre y la canción “Cien años” , interpretada por Pedro Infante . Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre la causa de la muerte .

ARCHIVO - Suzette Quintanilla, en el centro, hermana de la fallecida cantante Selena Quintanilla, sostiene una réplica de la estrella de Selena en el Paseo de la Fama de Hollywood mientras posa con, de izquierda a derecha, el esposo de Selena, Chris Pérez, su hermano A.B. Quintanilla III y sus padres Marcella Ofelia Samora y Abraham Quintanilla Jr. durante una ceremonia póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles el 3 de noviembre de 2017. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Abraham Quintanilla Jr. fue manager de Selena y de la banda Selena y Los Dinos , además de músico. Antes del ascenso de su hija, lideró su propio grupo musical, Los Dinos , experiencia que le permitió identificar el talento excepcional de Selena desde temprana edad.

A.B. Quintanilla (bajo),

Suzette Quintanilla (batería),

Chris Pérez , esposo de Selena (guitarra),

y Selena como voz principal.

En una entrevista con PEOPLE (marzo de 2020), A.B. destacó la visión de su padre:

“Como músico, mi papá vio algo que nosotros no vimos”.

Familia, tragedia y memoria

Abraham estuvo casado con Marcella Quintanilla. Juntos fueron padres de A.B., Suzette y Selena, quien fue asesinada en marzo de 1995, a los 23 años. Tras la tragedia, Abraham y Marcella dedicaron su vida a proteger y preservar el legado artístico y humano de Selena.

Ambos participaron en proyectos documentales, impulsaron lanzamientos póstumos y defendieron la memoria de la artista frente a versiones y declaraciones que consideraron falsas, reafirmando su compromiso con la verdad y el respeto a su hija.

Un legado que sigue vivo

Recientemente, los padres de Selena aparecieron en el documental de Netflix “Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy”, estrenado el 17 de noviembre, donde relataron la historia familiar detrás del fenómeno cultural que transformó la música latina.

Con la partida de Abraham Quintanilla Jr., se va una figura central en la historia de Selena, pero permanece un legado que sigue inspirando a millones de fans en todo el mundo.