¿QUIÉN MIENTE? Sandro Castro responde a Samantha Espineira y reafirma que sí estuvo con ella: "Pasó antes de la pandemia"

Nueva escalada en la polémica entre el nieto de Fidel Castro y la influencer cubana

La controversia entre Sandro Castro , nieto del fallecido dictador Fidel Castro, y la influencer cubana Samantha Espineira volvió a estallar este fin de semana, luego de que él respondiera públicamente al desmentido de ella y reafirmara que sí mantuvieron una relación , asegurando que ocurrió antes de la pandemia .

La disputa, que ya se había viralizado en redes sociales, suma ahora un nuevo capítulo que mantiene dividida a la audiencia digital entre quienes cuestionan la versión de Sandro y quienes creen en su testimonio.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram , Sandro Castro rompió el silencio con su tono habitual, cargado de provocación y referencias irónicas:

“Buenos días, vampiros y vampiras desde Apagonía. Veo un poco de molestias ocasionadas, y realmente yo siempre, y más en un minuto caliente o entrevista, voy a decir la verdad porque soy una persona sincera, orgánica y humilde”.

El joven insistió en que no busca likes ni fama , y que simplemente relató un hecho de su pasado:

“Lo de Samantha ocurrió en años atrás, antes de la pandemia. Todo el mundo tiene un pasado; después se vive presente y futuro. Pero yo siempre voy a decir la verdad. A mí no me interesa coger likes ni tener popularidad. Trabajo en las redes porque me gusta”.

Para cerrar, dejó una frase que rápidamente fue replicada y comentada:

“Así que el Vampirash nunca los va a engañar”.

El origen del conflicto: el desmentido de Samantha Espineira

Las declaraciones de Sandro surgen horas después de que Samantha Espineira reaccionara con dureza a un video previo del influencer, donde él afirmó haberse acostado con ella.

Espineira negó categóricamente la versión y calificó sus palabras como mentiras motivadas por la desesperación por la fama, además de criticar el ambiente tóxico que, según ella, impera en las redes sociales.

Su respuesta fue ampliamente respaldada por seguidores que elogiaron su postura y consideraron cerrado el tema… hasta ahora.

Redes divididas: ¿a quién creen los usuarios?

La nueva reacción de Sandro Castro reavivó el debate. En redes sociales, los comentarios se polarizan:

Algunos usuarios lo acusan de buscar polémica y exposición mediática .

Otros sostienen que podría tratarse de un hecho del pasado y cuestionan el manejo público del conflicto.

No faltan quienes critican que este tipo de disputas personales se conviertan en espectáculo digital.

Mientras tanto, ninguno de los dos ha presentado pruebas que respalden de forma concluyente sus versiones.

Un nombre recurrente en la polémica digital

Este episodio se suma a una larga lista de controversias protagonizadas por Sandro Castro, quien en los últimos meses ha sido tendencia por declaraciones provocadoras, videos virales y proyectos audiovisuales polémicos, que suelen generar rechazo y apoyo a partes iguales.

Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿quién dice la verdad?