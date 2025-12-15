americateve

Sandro Castro

ESTALLA LA POLÉMICA: Samantha Espineira desmiente a Sandro Castro tras insinuar que se acostó con ella

Samantha Espineira desmiente públicamente a Sandro Castro tras afirmar que se acostó con ella. La influencer denuncia mentiras, difamación y la obsesión por la fama en redes sociales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Samantha Espineira

“Da asco ver en lo que se ha convertido el mundo”, respondió la influencer La Habana / Redes sociales —

La semana comenzó con una nueva controversia viral protagonizada por Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, quien volvió a encender las redes tras publicar un video “sin filtro” grabado en plena Habana Vieja.

Screenshot 2025-12-15 at 11.42.48AM

Durante el clip, difundido en Instagram, Sandro fue preguntado directamente sobre con qué influencer se había acostado. Su respuesta fue inmediata y sin matices:

“Con Samantha Espineira”.

La afirmación se propagó rápidamente, generando reacciones de asombro, indignación y rechazo, hasta provocar la respuesta pública de la propia Samantha Espineira, quien desmintió categóricamente la versión y acusó a Sandro de mentir para ganar atención.

Embed - un_martitodurako8_live_oficial on Instagram: "YA A ESTE NO LE CREO NAADAA QUE CREEN USTEDES LOS LEO YYYY GUUUUSS MOOORNINN"
View this post on Instagram

“Muchachito, no seas tan mentiroso”: la respuesta directa de Samantha

La influencer no tardó en reaccionar. En un comentario difundido por el creador de contenido Un Martí To Durako, Espineira respondió con dureza:

“Muchachito, no seas tan mentiroso. Si quieres ganar likes, habla de tu vida.

Dan pena las personas que por un poquito de fama inventan cualquier estupidez”.

La respuesta continuó subiendo de tono, dejando clara su postura frente a las declaraciones del nieto del exdictador cubano:

“Jamás me fijaría en alguien como tú.

Los hombres de verdad no difaman ni inventan mentiras que ni en sus sueños existieron”.

El mensaje fue ampliamente compartido y aplaudido por usuarios que criticaron el uso de la difamación como estrategia para viralizar contenido.

Screenshot 2025-12-15 at 11.44.31AM

“Hoy se premia el ruido, no la verdad”: reflexión sobre las redes sociales

Horas más tarde, Samantha Espineira amplió su reacción con un mensaje más reflexivo publicado en sus historias de Instagram, donde apuntó directamente al clima tóxico de las redes:

“Da asco ver en lo que se ha convertido el mundo.

Personas vacías, desesperadas por likes, capaces de difamar y ensuciar vidas ajenas sin tener idea de lo que han vivido.

Hoy se premia el ruido, no la verdad”.

El mensaje fue interpretado como una crítica frontal a la cultura de la fama rápida, la desinformación y la normalización de ataques personales para obtener visibilidad.

Sandro Castro y la provocación constante

Esta polémica se suma a la larga lista de episodios virales protagonizados por Sandro Castro, quien en los últimos meses ha estado en el centro del debate por videos provocadores, discursos controversiales y una exposición mediática que contrasta con la crisis social y económica que vive Cuba.

Para muchos usuarios, el episodio refleja una desconexión total con la realidad y un uso deliberado del escándalo como herramienta de posicionamiento en redes.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Destacadas de América Latina

