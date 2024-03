Reseña: Sydney Sweeney vive terror en Italia con “Immaculate”

No es difícil hacer que un remoto convento italiano parezca espeluznante, o decir algo provocativo sobre la religión, bastantes películas de horror han tenido éxito con esa mezcla en el pasado. Pero “Inmaculada” ni siquiera tiene la confianza suficiente para permitirnos experimentar este lugar exclusivamente a través de Cecilia. Comienza con un prólogo de pesadilla para darnos un adelanto de lo que le espera a nuestra inocente heroína, como si fuera una película encaminada directo al streaming, que no quiere que hagas clic en otra cosa. Sin embargo, al ser un estreno en cines, hay que imaginar que el público le dará a la película el beneficio de la duda y no saldrá corriendo tras 15 de sus 89 minutos.

El filme tampoco resiste muchos cuestionamientos. Tomemos, por ejemplo, el uso de los subtítulos. Cecilia aún no habla italiano, por lo que recurre a monjas bilingües para traducir, y ellas no lo hacen con total precisión o fidelidad. Más tarde, cuando está siendo interrogada por el cardenal (Giorgio Colangeli), nosotros, el público, no tenemos acceso a ningún subtítulo y debemos confiar en el padre Sal (Álvaro Morte) para traducir. ¿Hay que tomarle la palabra cuando todos los demás han demostrado ser poco confiables? Una vez más, ¿por qué no confiar en nosotros para estar en los zapatos de Cecilia en todo momento?